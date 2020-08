W piątek (21 sierpnia) Kreml po raz kolejny zabrał głos w sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który od czwartku (20 sierpnia) przebywa w szpitalu w Omsku. Jak podkreśla rzecznik Dmitrij Pieskow, decyzja o pozostaniu Nawalnego w kraju jest "czysto medyczna" i to lekarze zdecydują o jego ewentualnym transporcie do placówki w Niemczech.

Zdjęcie Opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny /AFP

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że niemieccy lekarze, którzy przybyli po Nawalnego, zostali zaproszeni do dołączenia do rosyjskich lekarzy zajmujących się jego leczeniem.

Podczas telekonferencji Pieskow przekazał, że nadal nie jest jasne, co spowodowało, że Nawalny zachorował podczas powrotu do Moskwy.

Opinia lekarzy

W Omsku wylądował w piątek niemiecki samolot medyczny wysłany na prośbę rodziny i współpracowników rosyjskiego opozycjonisty, który miał go przetransportować do Berlina. Lekarze nie zgadzają się jednak na zabranie opozycjonisty z placówki, tłumacząc to jego stanem zdrowia.

- Zabranie Aleksieja Nawalnego ze szpitala w Omsku jest przedwczesne, nie pozwala na to jego stan - oświadczył naczelny lekarz szpitala Aleksandr Murachowski.

- Lekarze nie znaleźli jeszcze żadnych dowodów na to, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty - przekazał z kolei zastępca naczelnego lekarza szpitala w Omsku Anatolij Kaliniczenko. Wskazał, że medycy postawili diagnozę, ale nie będą informować o niej mediów.