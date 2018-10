Król Salman rozmawiał z Merkel i Putinem

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w czwartek rozmawiała telefonicznie z królem Arabii Saudyjskiej Salmanem, potępiła zdecydowanie zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - poinformowały w komunikacie służby prasowe niemieckiego rządu. Tymczasem Król Salman poinformował Władimira Putina, również telefonicznie, że Saudyjczycy prowadzą śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza.

"Kanclerz wezwała Arabię Saudyjską do przeprowadzenie szybkiego, przejrzystego i wiarygodnego dochodzenia. Podkreśliła, że wszystkie osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - głosi oświadczenie.

W niedzielę Merkel zapowiedziała, że do czasu wyjaśnienia okoliczności śmierci Chaszodżdżiego Berlin wstrzyma eksport broni do Arabii Saudyjskiej. W poniedziałek pani kanclerz powtórzyła tę deklarację: "To musi zostać wyjaśnione. Dopóki nie zostanie wyjaśnione, nie będzie eksportu broni do Arabii Saudyjskiej. Zapewniam was o tym bardzo stanowczo".

Arabia Saudyjska jest drugim odbiorcą niemieckiego uzbrojenia po Algierii.

Minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier wezwał w poniedziałek państwa UE, by te poszły za przykładem Berlina i przestały eksportować broń do Arabii Saudyjskiej, dopóki kraj ten nie wyjaśni sprawy zabójstwa Chaszodżdżiego.

Rozmowa Salmana z Putinem

Król Arabii Saudyjskiej Salman poinformował przez telefon prezydenta Rosji Władimira Putina o śledztwie w sprawie zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - podała oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA.

Monarcha zapewnił rosyjskiego przywódcę, że rząd w Rijadzie jest zdeterminowany, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności i przypilnować, by "wymierzono im karę".

Śmierć Chaszodżdżiego - publikującego m.in. na łamach amerykańskiego dziennika "Washington Post" i krytycznego wobec saudyjskiego następcy tronu i de facto rządzącego krajem Muhammada ibn Salmana - wywołała oburzenie na świecie i przeistoczyła się w kryzys, który dotknął Arabię Saudyjską - największego światowego eksportera ropy i strategicznego sojusznika Zachodu - zwraca uwagę agencja Reutera.

Służby prasowe Kremla poinformowały w czwartek w komunikacie, że Putin i król Salman poruszyli w rozmowie telefonicznej kwestię związaną "ze sprawą Chaszodżdżiego", a także omówili sytuację w Syrii i pytania dotyczące współpracy między Rosją a Arabią Saudyjską, w tym w sektorze energetycznym.

Saudyjski monarcha potwierdził zaproszenie dla Putina, aby odwiedził Arabię Saudyjską - dodał Kreml.

Dżamal Chaszodżdżi, krytyczny wobec władz w Rijadzie saudyjski dziennikarz, zaginął 2 października po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule. Władze Turcji od początku podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany na terenie placówki. Rijad z początku utrzymywał, że dziennikarz wyszedł z konsulatu, ale po ponad dwóch tygodniach od zniknięcia Chaszodżdżiego i wskutek presji międzynarodowej w końcu przyznał, że dziennikarz został tam zabity.