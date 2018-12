Kryzys demograficzny w Japonii: Ponad 3 tysiące zł na pierwsze dziecko

Władze miasteczka Nagi w zachodniej Japonii znalazły sposób na plagę bezdzietności w tym kraju. Pary za pierwsze dziecko urodzone i wychowywane w Nagi otrzymują 100 tysięcy jenów (około 3,4 tysiąca złotych). Każde kolejne to jeszcze wyższa gratyfikacja pieniężna dla rodziny – pisze serwis CNN.

Zdjęcie Japonia znajduje się na demograficznej równi pochyłej /YOSHIKAZU TSUNO /AFP

Nagi zaprzecza ogólnemu trendowi Japonii - państwa bezdzietnego, starzejącego się i finansowo nieprzyjaznego dla małżeństw planujących duże rodziny. Odkąd władze miasta przyjęły politykę prorodzinnego wsparcia w 2004 roku, w latach 2005-2014 współczynnik dzietności wzrósł w Nagi dwukrotnie, bo z 1,4 do aż 2,8. Choć obecnie współczynnik spadł i wynosi 2,4, to i tak jest znacząco wyższy od średniej krajowej, która kształtuje się na poziomie 1,4.

W jaki sposób osiągnięto tak imponujące wyniki dzietności? Nagi nie tylko płaci mieszkańcom za dzieci (100 tysięcy jenów za pierwsze, 150 tysięcy jenów za drugie, aż do 400 tysięcy jenów za piąte dziecko), ale też wspomaga mieszkalnictwo rodzinne, oferuje darmowe szczepienia dla dzieci, zasiłek na szkolnictwo, wreszcie zredukowano koszty opieki zdrowotnej.

Jak zaznacza serwis CNN, liczba narodzin w Nagi pozostaje w skrajnym kontraście z resztą Japonii. Kraj od lat 70. zeszłego stulecia znajduje się na demograficznej równi pochyłej. W 2017 roku na świat przyszło tam mniej niż 950 tysięcy dzieci, gdy w tym samym okresie zmarło ponad 1,3 miliona osób. Obecnie populacja Japonii to 127 milionów ludzi. Szacuje się, że w roku 2065 będzie ich 88 milionów. Dodajmy do tych danych jeszcze jedną znaczącą statystykę: dzieci w społeczeństwie japońskim to zaledwie 12 procent populacji. Tymczasem w Indiach to aż 30 procent, a w Stanach Zjednoczonych blisko 20 procent.

Zdjęcie Społeczeństwo japońskie szybko się starzeje / BEHROUZ MEHRI / AFP

Dlaczego w Japonii nie rodzą się dzieci? Winna jest między innymi polityka rządu, utrudniająca pracującym rodzicom pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym. Dodatkowym problemem jest niewystarczający system państwowej opieki nad dziećmi: w Japonii brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Inny problem to zawrotna cena mieszkań w japońskich metropoliach, w których mieszka ponad 93 procent populacji. Japończycy żyją w ciasnych mieszkaniach, w których po prostu nie ma miejsca dla większej liczby dzieci. Wrażenie robi również liczba niezamężnych Japończyków po 50. roku życia. Aż 23 procent z nich nie jest w formalnych związkach małżeńskich. To rekordowy współczynnik.

W tej perspektywie Nagi wydaje się być wyspą dzietności w japońskim morzu bezdzietności. Dostrzegają to władze miasta, które obniżyły administracyjne pensje, by móc przeznaczyć więcej pieniędzy na cele prorodzinne. "Jesteśmy skoncentrowani na tym, by w Nagi stworzyć jak najbardziej przyjazne rodzinie warunki życia" - zapewnia rzeczniczka władz miasteczka Nobue Sasaki.