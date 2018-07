Książę George i księżniczka Charlotte od najmłodszych lat uczą się, jak być przykładnymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Historyk zajmująca się życiem rodziny królewskiej Marlene Koening zdradziła, że dzieci już niedługo będą musiały składać głęboki ukłon swojej prababci królowej Elżbiecie II.

Książę George i księżniczka Charlotte będą musieli kłaniać się... prababci Elżbiecie II

- Od piątego roku życia królewskie dziecko ma obowiązek kłaniać się monarchini. Jest to jedyna osoba, wobec której dzieci będą musiały przestrzegać tych królewskich zasad - powiedziała Marlene Koening w rozmowie z magazynem "Hello!".

Mały George 22 lipca skończył pięć lat, co oznacza, że musi zastosować się już do nowych zasad. Wkrótce będzie kłaniał się swojej prababci. Magazyn "Hello!" podkreśla, że George, który sam w przyszłości może zostać królem, uczynił to już podczas prywatnego powitania królowej Elżbiety II, co świadczy o jego szacunku i dobrym wychowaniu.

Książę George i księżniczka Charlotte

Trzyletnia Charlotte z kolei ma dwa lata, by zacząć podążać śladami swojego starszego brata. Księżniczka już teraz została pochwalona za to, że ukłoniła się dyplomatom podczas królewskiej wycieczki z rodzicami.

Najmłodszy z trojga rodzeństwa Louis zasadę panującą w rodzinie królewskiej będzie musiał przestrzegać za prawie pięć lat. Chłopiec ma obecnie trzy miesiące.

- Kłanianie się to etykieta, nie mająca nic wspólnego z pierwszeństwem - wyjaśniła Koening. - Kłaniasz się, gdy pierwszy raz widzisz monarchę, a potem znowu, kiedy wychodzisz - dodała.