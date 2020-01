Brytyjski książę Harry, który przybył we wtorek do Kanady, by dołączyć do swojej żony księżnej Meghan i ich syna Archiego, wystosował wraz z żoną ostrzeżenie do mediów po publikacji w mediach zdjęć księżnej ze spaceru po parku na wyspie Vancouver.

Zdjęcie Książę Harry i księżna Meghan /BEN STANSALL /AFP

Jak pisze we wtorek BBC, zdjęcia, które pojawiły się w prasie i w internecie w poniedziałek, pokazują księżną na spacerze z synkiem i z psami w parku North Hill Regional Park na wyspie Vancouver. Zdaniem prawników pary książęcej, zdjęcia te zrobione zostały z ukrycia i bez zgody księżnej. Para oświadczyła, że gotowa jest pozwać paparazzich.

Koczują niedaleko rezydencji

Reklama

Z informacji prawników wynika również, że paparazzi próbowali sfotografować wnętrze domu Harry'ego i Meghan za pomocą aparatów z długoogniskowymi obiektywami. Reporterzy koczują też niedaleko rezydencji.

Premier Kanady Justin Trudeau pytany we wtorek podczas konferencji prasowej, kto poniesie koszty ochrony rodziny Harry'ego podczas pobytu w Kanadzie, powiedział, że rozmowy na ten temat trwają.

Niespodziewana decyzja i kryzys w rodzinie królewskiej

Książę Harry i księżna Meghan oświadczyli 8 stycznia, że zamierzają prowadzić bardziej prywatne życie, sami się utrzymywać i ograniczyć swoją rolę w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Postanowili też dzielić czas między Wielką Brytanię i Amerykę Północną.

W wydanym przez Pałac Buckingham oświadczeniu królowa Elżbieta II poinformowała w sobotę wieczorem, że w związku z tym nie będą już używać tytułów Ich Królewskich Wysokości (HRH) ani otrzymywać żadnych funduszy publicznych, przysługujących w związku z pełnieniem oficjalnych obowiązków.

W niedzielę wieczorem Harry przyznał, że uzgodnienia nie są rozwiązaniem, jakiego chciał , ale nie miał innego wyjścia. Podkreślił też, że to media przyczyniły się do decyzji jego i Meghan.

Wcześniejsze sygnały

35-letni Harry i 38-letnia Meghan od pewnego czasu wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku 2019 r. ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne.