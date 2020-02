Książę Harry i księżna Meghan zamykają swoje biuro w Pałacu Buckingham - podała CNN. Zwolniona zostanie część z 15 pracowników biura. To kolejny krok pary w kierunku rozpoczęcia nowego etapu życia poza Wielką Brytanią - podkreślają brytyjskie media.

Zdjęcie Książę Harry i Megan Markle /Andrew Milligan /AFP

Na początku stycznia książę Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona, niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas między Wielką Brytanię i Amerykę Północną. Ich głównym zajęciem ma być prowadzenie fundacji charytatywnej.

Reklama

Następnie w wydanym przez Pałac Buckingham oświadczeniu królowa Elżbieta II poinformowała, że w związku z tym para nie będzie już używać tytułów Ich Królewskich Wysokości (HRH) ani otrzymywać żadnych funduszy publicznych, przysługujących członkom rodziny królewskiej w związku z pełnieniem oficjalnych obowiązków.

Pod koniec stycznia Harry przybył do Kanady, by dołączyć do żony i syna, Archiego.