Książę Karol najbardziej zapracowanym członkiem rodziny królewskiej. Nietypowe zestawienie

Następca brytyjskiego tronu, książę Karol, jest najciężej pracującym członkiem rodziny królewskiej. To wynik zestawienia przygotowanego w Wielkiej Brytanii przed nadejściem nowego roku.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Karol /AFP



Reklama

W tym roku książę Karol uczestniczył w 521 rożnych uroczystościach. Były to wizyty w szpitalach, konferencje, spotkania z politykami i organizacjami społecznymi, oficjalne bankiety oraz przyjęcia.



Drugie miejsce na liście najciężej pracujących zajęła jego siostra, księżna Anna, która w tym samym czasie reprezentowała rodzinę królewską 506 razy.

Łącznie Windsorowie zaszczycili swą obecnością ponad 3,5 tys. różnych wydarzeń. Ponieważ królowa Elżbieta II znacznie ograniczyła swoją działalność w tym zakresie, a jej mąż, książę Filip, od dwóch lat już nie występuje publicznie w ogóle, to książęta William i Harry przejęli po dziadkach patronowanie wielu organizacjom i związane z tym publiczne wystąpienia.

Rodzina królewska w najściślejszym gronie to także najmłodszy i średni syn monarchini, książęta Edward i Andrzej. Szczególnie ten drugi znalazł się ostatnio na celowniku mediów, z uwagi na jego znajomość ze skazanym pedofilem, amerykańskim finansistą, Jeffreyem Epsteinem. Przed kilkoma tygodniami te kontrowersje zmusiły księcia do wycofania się z życia publicznego. Między innymi dlatego znalazł się on na liście najciężej pracujących w tym roku na... ostatnim miejscu, pojawiając się na 274 uroczystościach. Każde takie wydarzenie to okazja do spotkania z dziennikarzami, czego w zaistniałej sytuacji książę Andrzej woli unikać.

Opublikowana przed końcem roku statystyka jest autorstwa jednego czytelników dziennika "The Times", emerytowanego pracownika firmy ubezpieczeniowej, który od 1979 roku skrupulatnie śledzi publiczną działalność rodziny królewskiej, odnotowując każde wydarzenie, w którym uczestniczą jej członkowie.

Bogdan Frymorgen

Opracowanie: Sara Bounaoui