Kuzyn Elżbiety II otworzył wystawę poświęconą polskim lotnikom

Edward, książę Kentu, kuzyn brytyjskiej królowej Elżbiety II, otworzył przygotowaną przez ambasadę RP w Londynie wystawę poświęconą polskim lotnikom walczącym w bitwie o Wielką Brytanię i ich osiągnięciom.

Zdjęcie Edward, książę Kentu /AFP

Wystawa "#BoBPoles80: Polscy lotnicy w bitwie o Wielką Brytanię - 80. rocznica", która znajduje się na ogrodzeniu okalającym budynek ambasady, składa się z serii 20 fotografii przedstawiających kluczowe momenty z punktu widzenia Polaków, walczących przeciwko Luftwaffe w lecie i jesienią 1940 r. Wśród nich są ich zdjęcie z królem Jerzym VI, a także z brytyjskimi ministrami, fotografie polskich asów myśliwskich czy słynne zdjęcie grupowe Dywizjonu 303.

Reklama

- To wielki zaszczyt móc otworzyć tę wystawę. Historia naszych przodków, którzy zginęli podczas tej bitwy, jest niesamowita i bardzo inspirująca. Będziemy ją powtarzać następnym pokoleniom, bo odwaga, opór, determinacja tych, którzy zginęli są legendarne. Dzięki tej wystawie dowie się o tym jeszcze więcej ludzi - powiedział Edward, książę Kentu.

Rzegocki: Jestem zaszczycony

- Jestem zaszczycony, że książę Kentu otworzył wystawę Ambasady RP, upamiętniającą 80. rocznicę bitwy o Wielką Brytanię i kluczowy wkład Polaków w tę przełomową potyczkę II wojny światowej. Jest to stosowny hołd dla poświęcenia "Niewielu", dzięki któremu możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. Wystawa ta pokazuje silny duch braterstwa między Polską a Wielką Brytanią w najtrudniejszych czasach. Nasi piloci pokazywali ten duch poprzez wspólną walkę o wolność Polski, Wielkiej Brytanii i Europy. Zachęcam wszystkich tych, którzy mogą, do odwiedzenia wystawy i przekonania się o bohaterstwie Polaków walczących w bitwie o Wielką Brytanię - mówił w czasie uroczystości ambasador RP Arkady Rzegocki.

Wystawa dostępna do końca października

Wystawa jest częścią kampanii ambasady #BoBPoles80, upamiętniającej 80. rocznicę bitwy i wkład Polaków. Będzie ona dostępna dla publiczności do końca października, czyli do 80. rocznicy zakończenia bitwy.

Wystawa otwarta została w obchodzonym we wtorek w Wielkiej Brytanii Battle of Britain Day, który upamiętnia datę 15 września 1940 r. - dzień najbardziej intensywnych nalotów niemieckich na Londyn.

1940 rok

Brytyjscy historycy przyjęli jako czas trwania bitwy okres od 10 lipca do 31 października 1940 roku. W tym okresie przynajmniej jeden lot operacyjny wykonało 2937 lotników alianckich (niektóre źródła wskazują na liczbę o kilka osób niższą lub wyższą). Wśród nich zdecydowanie największą grupę stanowili Brytyjczycy - 2342. Polacy w sile 145 osób byli drugą co do wielkości narodowością po stronie aliantów. Służyli oni w dywizjonach 302 i 303 oraz w brytyjskich jednostkach.

Podczas 16-tygodniowej potyczki polscy piloci zestrzelili 203 niemieckie samoloty, a Dywizjon 303 stał się najskuteczniejszą jednostką aliantów. W sumie do końca wojny w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii służyło ponad 18 tys. Polaków.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński