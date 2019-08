Setki pozwów cywilnych wpłynęły w środę do nowojorskich sądów w sprawach o molestowanie seksualne. Był to pierwszy dzień, kiedy umożliwiono ofiarom zgłaszanie także przypadków uznanych wcześniej za przedawnione.

W stanie Nowy Jork obowiązywały dotychczas przepisy pozwalające ofiarom występować z pozwem tylko do 23. roku życia. Później ulegało to przedawnieniu.

Legislatura stanowa przyjęła w styczniu ustawę o dzieciach-ofiarach tzw. Child Victims Act (CVA), uchylającą stare prawo, uznawane przez krytyków za zbyt restrykcyjne. Poczynając od godz. 00.01 w środę (6.00 w Polsce), umożliwia przez cały rok wniesienie pozwu niezależnie od wieku.

Jednocześnie CVA przedłużyła okres przedawnienia, dotyczący przyszłych aktów molestowania dzieci na tle seksualnym. Ofiary będą miały czas na wniesienie pozwu do ukończenia 55. roku życia. Zmieniono także ustawę o postępowaniu karnym, wydłużając okres pozwalający na wniesienie oskarżenia.

Argumentem przemawiającym za nowymi przepisami były m.in. opinie specjalistów. Zauważyli, że molestowane na tle seksualnym dzieci często nie zdradzały tego nawet najbliższym w obawie, że nikt im nie uwierzy. Czuły się za to odpowiedzialne lub nie zdawały sobie w pełni sprawy co się stało, aż było zbyt późno, by szukać sprawiedliwości.

"Wznowione ustawą o dzieciach-ofiarach sprawy mają kluczowe znaczenie, wnosząc liczne trudne kwestie prawne, które należy rozstrzygać w sposób możliwie konsekwentny i sprawny" - podkreślił w oświadczeniu główny sędzia administracyjny systemu sądownictwa stanu Nowy Jork Lawrence Marks.

Według amerykańskich mediów, w środę już do piątej rano prawnicy, korzystając z możliwości elektronicznego składania przez całą dobę pozwów o seksualne nadużycia wobec dzieci, złożyli ich 200. W ślad za tym poszły setki kolejnych.

Kancelaria prawna Weitz & Luxenberg zapowiedziała już złożenie 400 pozwów w samym mieście Nowy Jork. Rozpiętość wieku powodów sięga od nastolatków do osób 90-letnich.

Setki klientów reprezentować zamierza Jeff Anderson & Associates, a Seeger Weiss co najmniej 170 powodów w całym stanie Nowy Jork.

Wśród oskarżonych znajdą się różne instytucje, jednostki, a np. w przypadku miliardera Jeffreya Epsteina, który popełnił samobójstwo, także zarządcy masy spadkowej. Za jedną z jego ofiar uważa siebie Jennifer Danielle Araoz. Kobieta wyznała dziennikowi "US Today", że finansista molestował ją seksualnie, kiedy miała 15 i 16 lat. Zarzuca, że ułatwiły to przyjaciółka Epsteina -Ghislaine Maxwell oraz trzy inne kobiety.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że dzieci padały ofiarą molestowania m.in. ze strony adwokatów, doradców, instruktorów harcerskich, księży, lekarzy, nauczycieli czy trenerów sportowych. W gronie organizacji i instytucji, wobec których zgodnie z przewidywaniami poszkodowani wnoszą lub wniosą roszczenia, wymienia się m.in. Kościół katolicki, okręgi szkolne i skautów amerykańskich.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski