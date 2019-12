Libijskie MSZ o wydaleniu swojego ambasadora z Grecji: To nie do zaakceptowania

Jak stwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libii Muhammad at-Tahir Siala, decyzja Grecji o wydaleniu libijskiego ambasadora jest nie do zaakceptowania. Poinformował też, że gdyby Grecja miała w Libii przedstawicielstwo, jej dyplomatów spotkałyby reperkusje na podobnym poziomie.

Zdjęcie Ambasador Libii w Atenach, Mohamed Younis Menfi, wchodzi do greckiego MSZ. /ALEXANDROS BELTES /PAP/EPA

W piątek władze Grecji poinformowały, że ambasador Libii w Atenach Muhammad Junis A.B. Menfi został uznany za osobę niepożądaną. Szef greckiego MSZ Nikos Dendias oznajmił podczas briefingu, że ambasador ma opuścić kraj w ciągu 72 godzin.

"To posunięcie jest nie do zaakceptowania" - powiedział Siala agencji Reutera. "Grecja nie ma w Libii przedstawiciela dyplomatycznego, ale gdyby miała, to Libia odpowiedziałaby na ten ruch" - dodał.

Wydalenie ambasadora jest związane z porozumieniem, jakie 27 listopada zawarły Turcja i uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii. Kraje te wytyczyły wspólną granicę na morzu w pobliżu greckiej Krety.

Jak podkreśla Reuters, relacje między Grecją a Turcją są napięte z wielu powodów, m.in. przez spór o prawa do złóż surowców na Morzu Egejskim i podział Cypru. Ostatnio pogorszyły się jeszcze ze względu na odwierty prowadzone przez Turcję u wschodnich wybrzeży Cypru.