W całych Chinach zanotowano już ponad 2,7 tys. przypadków zarażenia nowym typem koronawirusa. Zmarło 80 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań - poinformowała w poniedziałek chińska Narodowa Komisja Zdrowia.

Zdjęcie Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80 /YUAN ZHENG /PAP/EPA

Liczba zarażonych koronawirusem gwałtownie rośnie.

Chińskie władze poinformowały, że trwa diagnostyka prawie 5,8 tys. pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem. W całych Chinach kwarantannie w warunkach szpitalnych i obserwacji w związku z podejrzeniem zakażenia poddano już ponad 30 tys. osób

Potwierdzono pięć przypadków zachorowań w Hongkongu i dwa w Makao.

Wirus szybko się rozprzestrzenia

Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Tajlandii wykryto w niedzielę trzy nowe przypadki, a po jednym na Tajwanie, w Singapurze i Korei Południowej.

W Stanach Zjednoczonych potwierdzone przypadki zachorowań zarejestrowano w stanie Waszyngton, Chicago, południowej Kalifornii i w Arizonie.

W niedzielę o pierwszym przypadku zachorowania poinformowała Kanada. Chodzi o 50-letniego mężczyznę, który odwiedził chińskie miasto Wuhan, gdzie wykryto pierwsze przypadki, po czym przyleciał do Toronto.

Prezydent Chin: Sytuacja jest poważna

Prezydent Chin Xi Jinping określił obecną sytuację jako "poważną" i poinformował, że rząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zablokować podróże do zarażonych rejonów, a także zgromadzenia publiczne. Poinformował, że skierowano dodatkowy personel medyczny i leki do Wuhan, które pozostaje miastem całkowicie zamkniętym.

Ponad 50 mln osób w prowincji Hubei, która jest epicentrum zarażeń, do odwołania nie może wyjechać ze swoich miejscowości. We wsiach i małych miejscowościach sąsiednich prowincji pojawiają się patrole złożone z mieszkańców, które bronią wstępu dla osób postronnych, nie tylko z Hubei.



Zakaz wyjazdów zagranicznych

Od dziś w Chinach obowiązuje zakaz wyjazdów zagranicznych zorganizowanych grup. Podobne restrykcje obowiązują dla podróży wewnątrz Chin. Wiele miast zamknęło dworce autobusowe dla komunikacji między prowincjami.

Chiński rząd do 2 lutego wydłużył przerwę świąteczną związaną z okresem chińskiego nowego roku. Oznacza to, że w całym kraju przez kolejny tydzień zamknięte będą instytucje publiczne, szkoły oraz wiele sklepów.



Do Chin zmierza dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który zamierza wesprzeć władze Chin w walce z koronawirusem.