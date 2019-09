Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała we wtorek śledztwo dotyczące impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa w związku z podejrzeniem, że wywierał naciski na Kijów, by pozyskać informacje mogące zaszkodzić jego politycznemu rywalowi.

Pelosi powiedziała, że postępowanie Trumpa jest sprzeniewierzeniem się konstytucyjnej odpowiedzialności prezydenta.

Formalne postępowanie Izby Reprezentantów, które zapowiedziała Pelosi, ma na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia impeachmentu.

Śledztwo ma ustalić, czy Trump zabiegał o pomoc władz Ukrainy w poszukiwaniu informacji, które mogłyby zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Trump: Polowanie na czarownice

Prezydent Donald Trump nazwał decyzję o wszczęciu postępowania dotyczącego jego impeachmentu "polowaniem na czarownice" i "śmieciami". Ocenił jednak, że procedura impeachmentu będzie miała "pozytywny wpływ" na jego reelekcję.

"Taki ważny dzień w Narodach Zjednoczonych, tyle pracy i tyle sukcesów, a Demokraci z rozmysłem musieli to zniszczyć i poniżyć kolejnym polowaniem na czarownice" - napisał we wtorek prezydent na Twitterze. "Czy możecie w to uwierzyć?" - dodał.