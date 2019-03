Liderka prawicowej parlamentarnej partii Bracia Włoch (Fratelli d'Italia) Giorgia Meloni ogłosiła, że w przyszłym tygodniu jedzie do Polski na rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Informuje o tym na stronie internetowej kampanii przed wyborami do PE.

"W przyszłym tygodniu będę w Polsce na dwustronnych rozmowach z prezesem Kaczyńskim. To będzie okazja do tego, by porozmawiać o przyszłych scenariuszach i sojuszach w Europie" - oświadczyła Meloni.

Następnie podkreśliła, że Bracia Włoch przystąpili do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, Jak dodała, ta "rodzina europejska może zbudować sojusz począwszy od Europejskiej Partii Ludowej" z premierem Węgier Viktorem Orbanem i kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem, dzięki czemu jej zdaniem "bardziej przesunie się ona na prawo" aż - jak to ujęła - po "populistów" z Ligi Matteo Salviniego i Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Odnosząc się do propozycji Salviniego przedstawionej w Warszawie Kaczyńskiemu, by razem z nim utworzyć jedną wspólną grupę, Meloni oceniła: "Wydaje mi się, że nie ma gotowości ze strony konserwatystów".

Meloni jest drugą włoską liderką, która uda się na rozmowy z prezesem PiS po styczniowej wizycie wicepremiera Salviniego.

W kwietniu do Polski ma pojechać także wicepremier Luigi Di Maio, przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd, który zawarł sojusz z Kukiz'15 przed majowymi wyborami do PE.

Z kolei Salvini ogłosił niedawno, że w Mediolanie na początku kwietnia organizuje spotkanie z europejskimi sojusznikami Ligi, by "zaproponować reformę Unii Europejskiej". Nie ujawnił, jakie ugrupowania z innych krajów UE wezmą udział w tym wydarzeniu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka