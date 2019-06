Litwa: Ćwiczenia obrony przestrzeni państw bałtyckich Ramstein Alloy

W przestrzeni powietrznej państw bałtyckich rozpoczęły się we wtorek ćwiczenia Ramstein Alloy 19-2 mające na celu doskonalenie NATO-wskiej misji Baltic Air Policing polegającej na patrolowaniu nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią – informuje litewski resort obrony.

W dwudniowych ćwiczeniach uczestniczy ponad 20 samolotów z dziewięciu państw - członków NATO i krajów współpracujących - m.in. Finlandii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Niemiec. Wśród nich są również dwa polskie myśliwce F-16.

Piloci ćwiczą rutynowe działania patrolowe, przechwytywanie statków powietrznych, z którymi utracono łączność, ubezpieczanie i sprowadzanie na ziemię samolotów w sytuacjach awaryjnych oraz tankowanie w powietrzu.

Ćwiczenia Ramstein Alloy odbywają się od 2016 roku, trzy razy do roku, kolejno w każdym z państw bałtyckich. Jak zaznaczono w komunikacie litewskiego ministerstwa obrony, "przyczyniają się one do podnoszenia jakości współdziałania sił powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii oraz sąsiednich państw NATO, wzmacniają interoperacyjność i koordynację sił zaangażowanych w misję Baltic Air Policing".

Misja Baltic Air Policing trwa od 2004 roku. Trzy kraje bałtyckie wstąpiły wtedy do NATO, a ponieważ nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi, Sojusz postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej. Myśliwce NATO stacjonują w Szawlach, a w 2014 roku misję wzmocniono, włączając do niej bazę w Amari.

Obecnie przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii chronią stacjonujący w litewskiej bazie w Szawlach Węgrzy z myśliwcami JAS-39 Gripen, których wspierają Hiszpanie z F-16 i Brytyjczycy z myśliwcami Typhoon w estońskiej bazie Amari.