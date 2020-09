35-letnia kobieta oskarżona o zabicie swojej 5-letniej córki stanęła przed sądem w Londynie. Matka i dziecko zostały znalezione z ranami kłutymi po południu 30 czerwca. Były same, we własnym mieszkaniu - informuje "The Guardian".

Sąsiedzi usłyszeli krzyki i płacz dochodzący z mieszkania zajmowanego przez kobietę z dzieckiem. Na miejscu znaleźli dwie osoby z ranami kłutymi i duży nóż do chleba - informuje "Daily Mail". Dziewczynka leżała nie dając oznak życia. Ratownicy wezwani na miejsce z pomocą helikoptera, przetransportowali matkę i córkę do szpitala. Jak informuje "Daily Mail", 5-latka wkrótce po dotarciu do szpitala została uznana za zmarłą. 35-katka znajdowała się w stanie krytycznym i musiała przejść pięciogodzinną operację.

Ojciec rodziny pracował w tym czasie w lokalnych delikatesach. Telefon z tragicznymi informacjami dostał w trakcie swojej zmiany.

Matka usłyszała zarzuty

Justin Howick z metropolitalnej policji, którego wypowiedź cytuje "Daily Mail" stwierdził, że funkcjonariusze ciężko pracują nad tym, by zrozumieć, co się wydarzyło.

- Chociaż wiem, że skutki tego incydentu, co zrozumiałe, zaszokują i zasmucą lokalną społeczność, zapewniam, że nie szukamy nikogo innego w związku ze śmiercią dziewczynki i nie ma powodu, aby lokalna społeczność była przerażona lub zaniepokojona - zaznaczył Howick.

35-latka usłyszała zarzuty w piątek (11 września) rano. Została oskarżona o zamordowanie swojej córki. Sprawę skierowano do Centralnego Trybunału Karnego Anglii i Walii. W piątek oskarżona pojawiła się w sądzie zdalnie celem potwierdzenia tożsamości. Kobieta pozostaje w areszcie.