​Lotniskowiec USA wpłynął do Zatoki Perskiej

Amerykański lotniskowiec atomowy USS John C. Stennis wpłynął do Zatoki Perskiej - informuje w piątek Associated Press. To pierwszy taki przypadek od czasu majowego wyjścia USA z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Zdjęcie USS John C. Stennis /Kyodo via AP Images /East News

Wpłynięcie na ten akwenu lotniskowca zbiega się w czasie, kiedy przedstawiciele irańskich władz znów regularnie grożą zablokowaniem cieśniny Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim - pisze agencja AP.

Reklama

Według tej agencji jednostki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej śledzą okręt amerykańskiej marynarki wojennej oraz jego grupę uderzeniową.

Na początku listopada USA ponownie nałożyły na Iran sankcje dotyczące sprzedaży ropy, które zostały zniesione po podpisaniu w 2015 roku porozumienia nuklearnego. Amerykańskie restrykcje obejmują m.in. zakaz kupowania irańskiej ropy naftowej oraz prowadzenia transakcji z irańskimi bankami. Tymczasowo - na sześć miesięcy - zwolnione z zakazu kupna irańskiej ropy naftowej zostało osiem krajów: Chiny, Turcja, Korea Południowa, Indie, Włochy, Grecja, Japonia i Tajwan.

Przez cieśninę Ormuz przepływa 20 proc. światowej ropy. Teheran wielokrotnie zapowiadał, że może zablokować cieśninę w reakcji na wrogie działania Waszyngtonu, w tym groźby ograniczenia eksportu irańskiej ropy. Ostrzegano, że jeśli Iran nie będzie mógł sprzedawać swojego surowca z powodu presji USA, to nie będzie mógł tego robić żaden inny kraj regionu.