Łukaszenka: Polska chce wydać 50 mld USD na armię i wszyscy milczą

Do 2026 roku Polska zamierza wydać na armię 50 mld dolarów i wszyscy milczą - powiedział w piątek w Mińsku prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas "Wielkiej Rozmowy z Prezydentem" z udziałem mediów, przedstawicieli władz i organizacji społecznych.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka /AFP

Łukaszenka wspomniał o Polsce, odnosząc się do kwestii obiektywności mediów i zagrożenia fake newsami.

Reklama

"Polska zamierza wydać na armię 50 mld dolarów do 2026 roku. I wszyscy milczą. A jeśli jutro ktoś napisze, że Rosja zamierza umieścić na zachód od Moskwy dodatkowy pułk, to będzie wielki skandal. Trzeba wypracować spójne kryteria podejścia do takich spraw" - powiedział prezydent Białorusi.

Oświadczył, że terytorium jego kraju "nigdy nie będzie źródłem żadnych wojen i konfliktów, zwłaszcza dla Polski".

W piątek w Mińsku odbywa się drugie spotkanie "Wielka Rozmowa z Prezydentem" z udziałem mediów, przedstawicieli władz, organizacji społecznych, a także niektórych partii opozycyjnych.