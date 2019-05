Należący do włoskiego miliardera luksusowy jacht My Song zatonął w niedzielę na Morzu Śródziemnym. Przyczyny zdarzenia wyjaśnić ma dochodzenie - informuje CNN.

40-metrowy jacht żaglowy Baltic 130 Custom był transportowany z Majorki do Genui, kiedy spadł z przewożącego go statku towarowego.



W czerwcu luksusowy jacht miał wziąć udział w regatach u wybrzeży Sardynii. My Song był wielokrotnie nagradzany. Potrafił rozpędzić się do ponad 30 węzłów. Jego wartość nie została ujawniona.



Luksusowy jacht należał do Piera Luigi Loro Piana, który wraz z bratem odziedziczył po ojcu firmę słynącą z produkcji wysokiej jakości odzieży z wełny i kaszmiru.



W 2013 roku bracia sprzedali 80 proc. udziałów Loro Piana firmie prezesa koncernu LVMH Bernardowi Arnault za 2,6 mld dolarów.



Za transport odpowiedzialna była firma Peters & May. W wydanym oświadczeniu poinformowała, że przyczyny incydentu ma wyjaśnić dochodzenie.