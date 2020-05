​Lwy zaatakowały opiekunkę w australijskim zoo. "To było absolutnie wstrząsające"

Służby ratunkowe zostały wezwane do zoo w Shoalhaven w Australii po tym, jak 35-letnia opiekunka została zaatakowana przez lwy w trakcie sprzątania klatki. Kobieta w stanie ciężkim, z obrażeniami twarzy i szyi została przewieziona do szpitala - informuje "The Guardian".

Rzeczniczka policji Nowej Południowej Walii poinformowała, że służby zostały wezwane na miejsce po doniesieniach o ataku na opiekunkę. 35-latka została zaatakowana przez lwy w trakcie sprzątania ich klatki. Na miejsce skierowane zostało pogotowie i helikopter ratunkowy.

Medycy zastali nieprzytomną kobietę z ciężkimi obrażeniami. Pracownica australijskiego pogotowia Faye Stockmen, cytowana przez "Guardiana" stwierdziła, że w całej swojej karierze nie spotkała się z takim zadaniem. "To było absolutnie wstrząsające" - stwierdziła.

"To niezwykle niebezpieczne sytuacje, zarówno dla pacjenta, jak i sanitariusza" - wyjaśniła Stockmen. "Bycie pierwszą osobą, która weszła do zagrody, było jednym z najbardziej przerażających doświadczeń - dosłownie musieliśmy wejść do jaskini lwa" - dodała.

Wyjątkowo okrutny atak

Znajdująca się w stanie krytycznym opiekunka została przewieziona do szpitala. Kobieta odniosła ciężkie obrażenia twarzy i szyi. W naturze lwy atakują właśnie szyję i głowę, by obezwładnić ofiarę. Zabijają ją najczęściej jednym precyzyjnie wymierzonym ugryzieniem lub uderzeniem pazurami. W ten sposób są w stanie uśmiercić nawet dorosłego woła.

Faye Stockmen stwierdziła, że atak na opiekunkę był wyjątkowo okrutny. Dodała, że zwierzęta udało się powstrzymać, jednak cały czas próbowały one odpędzić ratowników - relacjonuje BBC.

Władze zoo zapowiedziały, że dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia wsparcia innym pracownikom oraz pomogą w policyjnym dochodzeniu. Z powodu pandemii ogród zoologiczny jest zamknięty dla zwiedzających od 25 marca.