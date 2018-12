In vitro od strony prawno-moralnej to metoda niegodziwa; w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione - ocenił w środę w Senacie Mikołaj Pawlak wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Pawlak jest prawnikiem, obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sejm 23 listopada wybrał go na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD jego kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Senat.

Podczas środowego posiedzenia senatorowie pytali Pawlaka m.in. o opinie na temat metody in vitro.

"To, co sygnalizowałem, co wynika ze światopoglądu, z wykształcenia, z wiary to jest jedno, to co jest prawem to drugie, ale to należy możliwie łączyć dla dobra. I to ma dotyczyć nie tylko tych dzieci poczętych i narodzonych, ale ma też dotyczyć godności tych dzieci poczętych i nienarodzonych, zamrożonych na przykład. To też są dzieci, bo są poczęte" - powiedział Pawlak.

"W tym zakresie patrzeć na tę metodę należy w sposób taki, że jakkolwiek metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione" - podkreślił Pawlak.

Odnosząc się do problemu stygmatyzacji dzieci narodzonych po zastosowaniu metody in vitro, zapewnił, że jako rzecznik będzie bronił praw tych dzieci.

"Tę odrażającą zbrodnię trzeba wypalać do białości rozpalonym żelazem"

Senator Sławomir Rybicki (PO) pytał Pawlaka, co zamierza zrobić, "aby zjawisko pedofilii w Kościele ograniczać i z nim walczyć".

"Co do pedofilii, czy to w Kościele, czy nie w Kościele, bo są różne przecież instytucje, które się stykają z dziećmi, teraz to jest bardzo głośny temat. Tak jak powiedziałem, tę odrażającą zbrodnię trzeba wypalać do białości rozpalonym żelazem" - powiedział Pawlak.

Wskazał, że właściwe do tego są odpowiednie organy ścigania. Odnosząc się do działań Kościoła w tym zakresie, powiedział: "Ta instytucja, Kościół, jak i inne zapewne, starają się jak najbardziej moim zdaniem ten problem teraz sygnalizować i nawet zebrania ostatnie biskupów też to potwierdzały, że nie będzie to tolerowane i będzie to wykazywane. Zresztą zmiany przepisów prawa karnego wprowadzone w zeszłym roku też do tego kierunku zmierzają".

Pawlak jest już piątym kandydatem na RPD, trzecim zgłoszonym przez klub PiS. Ostatnia kandydatka PiS, Agnieszka Dudzińska, po drugim głosowaniu w Sejmie została wybrana na stanowisko RPD, ale na jej powołanie nie zgodził się Senat.