Macedonia: Bojkot referendum w sprawie zmiany nazwy państwa

W Macedonii rozpoczęła się kampania na rzecz bojkotu referendum w sprawie zmiany nazwy państwa. Organizuje ją około trzydzieści stowarzyszeń, partii politycznych i organizacji pozarządowych.

Zdjęcie Flagi Macedonii i Grecji /Maja Zlatevska /AFP

W referendum, które ma się odbyć 30 września, Macedończycy zdecydują, czy ich kraj zmieni nazwę na Republika Macedonii Północnej.

Do bojkotu referendum wzywa m.in. największa partia opozycyjna w Macedonii. To ona była też jednym z organizatorów protestów przeciwko porozumieniu, jakie w czerwcu zawarły rządy w Atenach i Skopje. Gabinet Zorana Zaewa zobowiązał się wtedy do modyfikacji nazwy państwa. W zamian za to Ateny obiecały nie blokować dłużej wejścia sąsiadującego z nią kraju do UE i NATO.



Wcześniej Grecja zgłaszała w tej sprawie weto, tłumacząc, że Macedonia to część greckiej historii starożytnej i nazwa dużego regionu na północy tego kraju.



Na zmianę nazwy państwa nie zgadza się prezydent Macedonii Gjorge Iwanow, dlatego rząd Zorana Zaewa organizuje w tej sprawie referendum. Przeciwnych porozumieniu jest też większość Greków.



Deputowani rządzącej w Grecji Syrizy twierdzą, że umowa zostanie zrealizowana mimo - jak podkreślają - prób ze strony Rosji, aby do tego nie doszło. Takie informacje pojawiły się w weekend w mediach. Rozszerzenie Sojuszu oznacza bowiem zmniejszenie rosyjskich wpływów na Bałkanach. To z tego powodu miało dojść w ostatnim czasie do wydalenia z Grecji dwóch rosyjskich dyplomatów.