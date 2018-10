Macedonia: Parlament zainicjował procedurę zmiany nazwy kraju

Macedoński parlament rozpoczął procedurę wprowadzenia poprawek do ustawy zasadniczej, w tym zmiany nazwy kraju na Republika Macedonii Północnej, których przyjęcie ma umożliwić mu wejście do Unii Europejskiej i NATO.

Zdjęcie Parlament Macedonii zainicjował procedurę zmiany nazwy kraju / GEORGI LICOVSKI /PAP/EPA

Parlament przyjął propozycję rządu, aby rozpocząć procedurę zmiany konstytucji" - powiedział po głosowaniu w piątek późnym wieczorem przewodniczący parlamentu Talat Xhaferi.



Reklama

Wprowadzenie zmian w konstytucji, w tym zmiany nazwy kraju, zgodnie z porozumieniem z Grecją, poparło 80 deputowanych w 120-miejscowym parlamencie.



Agencje podkreślają, że wynik głosowania jest wielkim sukcesem socjaldemokratycznego premiera Zorana Zaewa, którego obóz polityczny dysponuje jedynie 71 głosami. Procedura wymaga jeszcze kilku rund głosowań większością dwóch trzecich głosów i powinna zakończyć się do stycznia.



Zadowolenie Grecji

Decyzję macedońskiego parlamentu z zadowoleniem przyjęła Grecja. "Pierwszy wielki krok na drodze do wejścia w życie historycznego porozumienia (między Skopje a Atenami - PAP) został zrobiony" - napisał na Twitterze rzecznik greckiego rządu Dimitris Dzanakopulos.



"Dalej pracujemy na rzecz pokoju, przyjaźni i współpracy na Bałkanach" - dodał Dzanakopulos.



Procedura wymaga kilku rund głosowań większością dwóch trzecich głosów i powinna zakończyć się do stycznia.



Referendum ws. zmiany nazwy kraju

Pod koniec września w Macedonii odbyło się referendum konsultacyjne w sprawie zmiany nazwy kraju. 90 proc. głosujących poparło proponowaną poprawkę konstytucyjną, jednak frekwencja wyniosła tylko ok. 36 proc., czyli znacznie poniżej progu 50 proc. wymaganego do uznania wyniku głosowania za ważny.



Zawarta w czerwcu umowa Skopje - Ateny to próba zakończenia trwającego ponad ćwierć wieku sporu o nazewnictwo i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecja domaga się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiej historii.



W umowie uzgodniono zmianę konstytucyjnej nazwy Macedonii na "Republika Macedonii Północnej". W zamian Grecja ma już nie blokować członkostwa Skopje w Unii Europejskiej i NATO.