Władze Macedonii Północnej i amerykańska ambasada w Skopje ostrzegają przed skrajnymi islamistami, którzy działają w tym kraju.

Ministerstwo Wewnętrzne Macedonii Północnej podało, że przeprowadzono operację w celu powstrzymania potencjalnego ataku terrorystycznego, za którym mieli stać zwolennicy tak zwanego Państwa Islamskiego.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Macedonii Północnej podało, że otrzymało informacje o działalności w tym kraju ekstremistów powiązanych z ISIS. Podczas policyjnej akcji, którą służby przeprowadziły w kilku miejscach, znaleziono podejrzane przedmioty które mogły być gromadzone w celu przeprowadzenia ataku terrorystycznego.



Wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Specjalne oświadczenie wydała też amerykańska ambasada w Skopje, która przestrzega swoich obywateli podróżujących do tego kraju. Zaleca im szczególną czujność w miejscach takich jak centra handlowe, hotele, kluby czy lotniska w związku z podwyższonym ryzykiem ataku terrorystycznego w Macedonii Północnej.



Władze szacują, że około 130 obywateli byłej jugosłowiańskiej republiki walczyło lub walczy w szeregach islamistycznych organizacji w Syrii i Iraku. W ubiegłym tygodniu Macedonia Północna podpisała protokół przyjęcia tego kraju do NATO. Dokument ratyfikowały parlamenty kilku krajów spośród 29 państw członkowskich Sojuszu. Od poniedziałku była jugosłowiańska republika używa też nowej nazwy państwa, jaką jest Republika Macedonii Północnej. Stało się to po po ratyfikacji przez grecki parlament protokołu przyjęcia tego kraju do NATO. Tym samym weszło w życie porozumienie między Atenami a Skopje kończące 27- letni spór o nazwę "Macedonia".