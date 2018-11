Macron: Trump bawi się polityką. Pozwólmy mu na to

Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył w środę, że dwa sprzymierzone od dawna państwa jak Francja i USA powinny się nawzajem traktować z szacunkiem. Odniósł się też do krytyki Trumpa na temat pomysłu utworzenia europejskiej armii.

Była to reakcja na wpisy, jakie umieścił we wtorek na Twitterze po swej wizycie we Francji prezydent Donald Trump. Przypomniał w nich rolę USA w oswobodzeniu Francji w drugiej wojnie światowej, wskazał na utrudnienia w eksportowaniu amerykańskich win oraz zarzucił Macronowi odwracanie publicznej uwagi od spadku poparcia dla jego osoby i od nadal wysokiego francuskiego bezrobocia.

"W każdym momencie naszej historii byliśmy sojusznikami, a sojusznikom należy się szacunek" - mówił Macron w wywiadzie udzielonym francuskiej prywatnej telewizji TF1 z pokładu lotniskowca atomowego Charles de Gaulle. Przypomniał w tym kontekście o francuskiej pomocy dla USA w wojnie o niepodległość oraz o militarnym wsparciu, jakie Francja uzyskała od Stanów Zjednoczonych w obu wojnach światowych.

"Trump bawi się polityką"

"Sądzę, że Francuzi nie oczekują ode mnie odpowiadania na tweety, lecz kontynuowania tej ważnej historii" - zaznaczył francuski prezydent.

Wyraził też opinię, że tweety Trumpa to gra na użytek jego rodzimej publiczności. "Uważam, że bawi się polityką, i pozwólmy mu bawić się polityką" - dodał.

"Sojusznikami pozostaniemy"

Zapytany o swą krytykowaną przez Trumpa sugestię utworzenia europejskiej armii, Macron odparł: "Stany Zjednoczone są naszym historycznym sojusznikiem i nim pozostaną. To sojusznik, z którym podejmujemy wszystkie ryzyka, z którym realizujemy najbardziej skomplikowane operacje. Ale bycie sojusznikiem nie oznacza bycia państwem wasalnym".

Macron spędzi noc na krążącym w pobliżu Tulonu atomowym lotniskowcu, który określił jako "wielką dumę" Francji. "Jesteśmy jedynymi na świecie obok Amerykanów, którzy posiadają ten rodzaj uzbrojenia" - powiedział towarzyszącym mu dziennikarzom.

Po przybyciu w środę po południu śmigłowcem na pokład Charles de Gaulle prezydent udał się na stanowisko dowodzenia, skąd obserwował katapultowy start sześciu naddźwiękowych myśliwców Rafale i turbośmigłowego samolotu wczesnego ostrzegania Hawkeye.