Magdalena K. wystąpiła o azyl polityczny na Słowacji

Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców Cracovii, wystąpiła o azyl polityczny na Słowacji. We wniosku powołała się m.in. na sytuację w Sądzie Najwyższym, brutalność polskiej policji i brak niezależności polskiej prokuratury. Sąd przychylił się do jej wniosku i nie zgodził się na ekstradycję do Polski - informuje TVN24.

Zdjęcie Magdalena K. pod koniec lutego została zatrzymana na Słowacji /Policja

Magdalena K. pod koniec lutego została zatrzymana w miejscowości Zwoleń na Słowacji. Była poszukiwana od 2018 r., kiedy w Polsce wydano za nią list gończy. Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, związaną z pseudokibicami Cracovii i odpowiedzialną m.in. za handlem narkotykami na masową skalę. Zarzuty dotyczą sprowadzania do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 mln zł i 120 kg kokainy o wartości 4,3 mln euro. Miała też utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania i nakłaniać do tego inne osoby. Kobieta do tej pory nie została wydana polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i przebywa w słowackim areszcie.

W poniedziałek (25 maja) odbyło się kolejne przesłuchanie przed sądem w Bańskiej Bystrzycy, który miał zadecydować o ekstradycji Magdaleny K. do Polski.

Jak informuje TVN24, pełnomocnicy kobiety powoływali się przed słowackim sądem na przypadki łamania praworządności w Polsce, trwające wiele lat śledztwa, a także brutalność i nadużycia policji.

We wtorek (26 maja) słowacki sąd przychylił się do wniosku Magdaleny K. o wszczęcie procedury dotyczącej przyznania jej azylu politycznego. Oznacza to, że na razie nie dojdzie do jej ekstradycji do Polski. Kobieta nadal pozostanie w areszcie w Bańskiej Bystrzycy.