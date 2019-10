Ciężarówka, w której na terenie parku przemysłowego w hrabstwie Essex, w południowo-wschodniej Anglii, znaleziono zwłoki 39 osób, miała bułgarską rejestrację - poinformował w środę w wywiadzie telewizyjnym premier Bojko Borisow.

Zdjęcie Wielka Brytania: Zwłoki 39 osób w przyczepie ciężarówki /Aaron Chown / Press Association /East News

Wcześniej radio publiczne podało, że ciężarówka należy do firmy zarejestrowanej w Bułgarii przez obywatelkę Irlandii. Pojazd marki Scania zarejestrowano w administracji drogowej w Warnie 19 czerwca 2017 roku, a dwa dni później opuścił on terytorium Bułgarii i od tego czasu tu nie wrócił. Ma on bułgarską polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Reklama

Irlandzka firma dysponuje jeszcze dwiema ciężarówkami. Premier powiedział, że informacje na temat ciężarówki zostały przekazane brytyjskim służbom, z którymi Bułgaria ma dobrą współpracę. Premier Borisow podkreślił, że pojazd ma powiązanie z Bułgarią jedynie przez rejestrację sprzed 2,5 roku, a firma nie należy do obywatela bułgarskiego.

Według brytyjskiej policji na razie nie wiadomo, jakiej narodowości byli ludzie, których zwłoki znaleziono w ciężarówce. Pochodzący z Irlandii Północnej kierowca został aresztowany.

Z Sofii Ewgenia Manołowa