​Obraz słynnego brytyjskiego artysty Banksy'ego został sprzedany za rekordową cenę blisko 10 milionów funtów - podaje BBC. Dzieło przedstawia brytyjską Izbę Gmin. Zamiast polityków przesiadują w niej szympansy.

Zdjęcie "Devolved Parliament" w domu aukcyjnym Sotheby's /Amer Ghazzal / SOPA Image / SIPA /East News

Blisko czterometrowej szerokości obraz, zatytułowany "Devolved Parliament" (w wolnym tłumaczeniu: "Zdegenerowany parlament"), został namalowany przez ukrywającego się pod pseudonimem Banksy artystę w 2009 roku.

Co zaskakujące, początkowo londyński dom aukcyjny Sotheby's oszacował cenę obrazu na góra dwa miliony funtów. Ostatecznie dzieło sprzedano za blisko pięć razy drożej. W przeliczeniu na polskie złotówki to około 48 milionów złotych.

Sam Banksy skomentował transakcję na Instagramie. Przyznał, że to "rekordowa cena za jego obraz". Artysta również "żałuje, że wciąż nie posiada tego dzieła".

Dom aukcyjny Sotheby's poinformował na Twitterze, że "Devolved Parliament" sprzedał się za dokładnie 9 879 500 funtów po trwającej 13 minut aukcji. Najdrożej sprzedanym obrazem Banksy'ego był do tej pory "Keep it Spotless", wylicytowany w 2008 roku za 1 400 000 funtów.

"Bez względu na to, po której stronie sporu o brexit stoisz, nie ma wątpliwości, że dziś to dzieło jest bardziej aktualne, niż kiedykolwiek wcześniej" - skomentował Sotheby's, nawiązując do trwającego od miesięcy kryzysu politycznego w Wielkiej Brytanii.

"Banksy konfrontuje się z palącymi problemami dnia dzisiejszego. Artysta wydobywa społeczną istotę najbardziej zawiłych problemów politycznych w jednym, zwodniczo prostym obrazie, który swą komunikatywnością wpisuje się w obecne czasy mediów społecznościowych" - brzmi komunikat domu akcyjnego.