Były prezydent Warszawy, poseł PO Marcin Święcicki został mianowany nowym rzecznikiem praw przedsiębiorców na Ukrainie. Decyzję w tej sprawie podjął rząd premiera Wołodymyra Hrojsmana. Polski polityk obejmie stanowisko w październiku.

Zdjęcie Od lewej Janusz Onyszkiewicz , Marcin Święcicki i Marek Borowski /East News

"Cieszę się z nowego wyzwania i z tego, że nie tylko mogę życzyć Ukraińcom sukcesów w przededniu ich narodowego święta (Dnia Niepodległości 24 sierpnia - red.), ale spróbować samemu dodać do pomyślności naszego sąsiada własną cegiełkę" - napisał Święcicki na Facebooku.

Jak wyjaśnił, rzecznik praw przedsiębiorców działa na podstawie porozumienia między rządem ukraińskim, międzynarodowymi organizacjami finansowymi i izbami gospodarczymi przedsiębiorców ukraińskich. Zajmuje się skargami przedsiębiorców na organy władzy, interweniuje w ich sprawach oraz przygotowuje dla rządu rekomendacje systemowe.

Święcicki ujawnił, że zgłosił się do międzynarodowego konkursu na to stanowisko i po kilku rozmowach oraz testach, przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną, został przedstawiony radzie nadzorczej instytucji ombudsmana ds. przedsiębiorców. Ta z kolei zatwierdziła jego kandydaturę i przesłała ją do akceptacji Radzie Ministrów w Kijowie.

Poprzednikiem Święcickiego na stanowisku rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie był Algirdas Szemeta, były komisarze UE ds. podatków i minister finansów Litwy.

Święcicki był prezydentem Warszawy w latach 1994-1999; jest ekonomistą.

Z Kijowa Jarosław Junko