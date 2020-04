Sąd Apelacyjny w Katowicach uniewinnił Marokańczyka Mourada T. od zarzutu przynależności do tzw. Państwa Islamskiego (ISIS), zmieniając wcześniejszy wyrok sądu okręgowego. Inaczej niż sąd pierwszej instancji SA ocenił, że nie ma wystarczających dowodów, by przypisać mu udział w tej organizacji.

Zdjęcie Proces Marokańczyka Mourada T. oskarżonego o przynależność do ISIS. Zdjęcie z 2018 roku /Fot. Dominik Gajda/REPORTER /

SA w czwartkowym wyroku uznał T. za winnego jedynie drobniejszych przestępstw - posługiwania się dokumentem z nieprawdziwymi danymi oraz posiadania niewielkich ilości narkotyków, skazując go za to łącznie na 1,5 roku więzienia. Wyrok jest prawomocny. Można jedynie złożyć kasację do Sądu Najwyższego. W pierwszej instancji sąd skazał T. na trzy lata i osiem miesięcy więzienia, z czego na trzy i pół roku za przynależność do zbrojnej organizacji terrorystycznej.

"SA uznał, że był to w odniesieniu do głównego zarzutu proces poszlakowy, opierający się na zdjęciach w telefonie pana T. czy zapisach prowadzonych przez niego rozmów z innymi osobami. Sąd uznał, że nie jest wykluczona taka interpretacja tych poszlak, że pan T. co prawda spotkał się z osobami, które - jak się później okazało - należały do Państwa Islamskiego, ale sam do tej organizacji nie należał, a nawet mógł nie wiedzieć, że te osoby związane są z organizacją terrorystyczną" - powiedział rzecznik SA Robert Kirejew.

"Po prostu było to spotkanie po drodze osób emigrujących na teren Unii Europejskiej, z wymianą kontaktów, wiadomości i zdjęć. Wśród dowodów nie ma jednoznacznie przemawiających za tym, że T., że wstąpił czy też należał do organizacji terrorystycznej, czy też był jakimś 'uśpionym' terrorystą, jak chciała to interpretować prokuratura" - dodał sędzia.

Mourad T. został zatrzymany przez ABW we wrześniu 2016 r. Zdaniem prokuratury, to pierwszy w Polsce bezpośredni współpracownik ważnej osoby w terrorystycznych strukturach ISIS. Według oskarżenia miał być zwiadowcą tej organizacji i przez pewien czas pozostawać w stałym kontakcie z Abdelhamidem Abaaoudem, który odpowiadał za organizowanie zamachów w Europie Zachodniej. W 2015 r. Abaaoud został zabity przez francuską policję podczas obławy.