Wielotysięczny miting i marsz protestu, który trwa w niedzielę 23 sierpnia już ponad cztery godziny, na razie odbywa się bez interwencji milicji - nie ma informacji o zatrzymaniach. Protestujący mają ze sobą biało-czerwono-białe flagi i zmierzają w kierunku Pałacu Niepodległości, który jest siedzibą prezydenta. Według nieoficjalnych informacji, Alaksandra Łukaszenkę ewakuowano.

Zdjęcie Manifestacja w Mińsku, 23 sierpnia 2020 /EPA/TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

Uczestnicy protestów informują w mediach społecznościowych, że Alaksandr Łukaszenka został ewakuowany helikopterem. W sieci pojawiają się nagrania, na których widać śmigłowiec, który miał wylądować na Placu Niepodległości.



Radio Swaboda zamieściło na Twitterze nagranie, na którym widać Łukaszenkę, wysiadającego z helikoptera w kamizelce kuloodpornej i z bronią w ręku. "Wcześniej naoczni świadkowie donosili, że helikopter przeleciał nad protestującymi" - poinformowano.



Marsz Nowej Białorusi

Uczestnicy manifestacji wcześniej zebrali się na placu Niepodległości i przeszli do hotelu Planeta.



Na Prospekcie Zwycięzców, prowadzącym do Pałacu Niepodległości, rozmieszczono kilkanaście samochodów MSW i siły specjalne milicji OMON, które blokują przejście.

Według szacunków mediów niezależnych liczba uczestników protestów mogła przekroczyć 100 tys. Najbardziej śmiałe szacunki mówią nawet o 200 tys. ludzi.

"Przecież ona nie jest twoja" - plakat z takim hasłem niosą młodzi ludzie w centrum Mińska. Chodzi im o Białoruś. - Jest nasza! - mówią.

To nawiązanie do słów prezydenta, który zapowiedział, że "Białoruś jest nasza, ukochana, a ukochanej się nie oddaje".



Onkolodzy Białorusi mają z kolei transparent z napisem: "Raka należy usunąć". Co do tego, co mają na myśli, nikt tu nie ma wątpliwości. "Odejdź! Odejdź" i "Niech żyje Białoruś!" - brzmi całe centrum Mińska.

Postulaty demonstrantów

"Marsz Nowej Białorusi" ma te same postulaty, co rekordowy kilkusettysięczny protest w Mińsku w ubiegłą niedzielę - uwolnienie więźniów politycznych i wszystkich zatrzymanych w czasie protestów, dymisja prezydenta Łukaszenki, przeprowadzenie nowych wyborów.

Milicja wielokrotnie wzywała uczestników do rozejścia się, tłumacząc, że akcja jest nielegalna, jednak tłum reagował na te apele gwizdami.