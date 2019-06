Od lutego wody w Zatoce Meksykańskiej wyrzuciły na brzeg 260 martwych delfinów. Jak podają naukowcy z amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) - to trzykrotnie więcej niż pokazuje średnia historyczna.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej NOAA wynika, że szczegółowe przyczyny tego zjawiska wciąż nie są znane.



Naukowcy pobierają próbki do badań, jednak wiele ciał znalezionych delfinów znajduje się w stanie dużego rozkładu, co utrudnia określenie przyczyny zgonu.



Jak czytamy na stronie NOAA - niektóre z wyrzuconych delfinów miały widoczne zmiany skórne, które mogą wynikać z większej ekspozycji tych ssaków na wodę słodką. Zdaniem naukowców - jednym z powodów takiej sytuacji mogła być powódź nad rzeką Missisipi. Ogromne ilości słodkiej wody dostały się do Zatoki Meksykańskiej, zmniejszając tym samym poziom zasolenia w akwenie i wpływając na funkcjonowanie organizmów morskich, w tym delfinów.