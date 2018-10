Masakra w synagodze w Pittsburghu. "Sprawca chciał zabić wszystkich Żydów"

Sprawca sobotniej masakry w synagodze w Pittsburghu powiedział policji, że "chciał zabić wszystkich Żydów", gdyż ci "dokonują ludobójstwa" na jego narodzie - ujawnił w niedzielę prokurator Scott Brady.

Prokurator poinformował też, że wstępne przesłuchanie sprawcy masakry - Roberta Bowersa - odbędzie się w poniedziałek po południu oraz że nie ma przesłanek wskazujących na to, by działał w porozumieniu z innymi osobami.



Z kolei agent FBI Robert Jones, wyrażając uznanie dla działań policji, powiedział, że gdyby Bowersowi udało się wyjść z synagogi, prawdopodobnie doszłoby do dalszych aktów przemocy. Przekazał on także, że nie ma żadnych konkretnych przyczyn, dla których Bowers wybrał akurat synagogę Drzewo Życia, a nie jakąś inną.

Padło wiele strzałów

46-letni Robert Bowers wszedł w sobotę do synagogi podczas odbywających się w niej uroczystości i otworzył ogień do zebranych. W ataku zginęło 11 osób, a sześć zostało rannych.

Władze Pittsburgha poinformowały, że ofiary masakry były w wieku od 54 do 97 lat.

Agent FBI Robert Jones ujawnił, że ofiary masakry znaleziono w trzech różnych miejscach w synagodze, a wewnątrz padło bardzo wiele strzałów, trwało to około 20 minut. Analiza miejsca zbrodni może potrwać do tygodnia.

Bowers w mediach społecznościowych zamieszczał antysemickie i antyimigranckie komentarze. Jego ostatni wpis głosi, że hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom "lubi ściągać (do USA) najeźdźców, który zabijają naszych ludzi. Nie mogę siedzieć i patrzyć jak zarzynani są moi ludzie. P... ich optykę. Wchodzę".

Kondolencje prezydenta Andrzeja Dudy

"Zarówno ja, jak i moi Rodacy, jesteśmy wstrząśnięci wiadomościami dochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych. Przekazuję w imieniu własnym i całego Narodu Polskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu podstępnego zamachu na tle antysemickim dokonanego w synagodze 'Drzewo Życia' w Pittsburghu, w którym życie odebrane zostało wielu niewinnym ludziom zgromadzonym w celach modlitewnych" - napisał prezydent Andrzeja Dudy w depeszy kondolencyjnej skierowanej do Donalda Trumpa.

"Składam na ręce Pana Prezydenta najszczersze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tej wielkiej tragedii. Wszystkim poszkodowanym wskutek działań szaleńczego zamachowcy pragnę złożyć życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia" - napisał prezydent. "Łączymy się w modlitwie i smutku z Narodem Amerykańskim" - dodał.