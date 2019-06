Masowe zatrzymania podczas demonstracji w Moskwie

Policja w Moskwie zatrzymała około 100 osób podczas pokojowego marszu w obronie dziennikarza śledczego Iwana Gołunowa - podała organizacja OWD-Info, która monitoruje zatrzymania w Rosji. Z relacji niezależnych mediów wynika, że zatrzymania nadal trwają.

Zdjęcie Moskiewska policja zatrzymuje demonstrantów /YURI KOCHETKOV /PAP/EPA

Tysiące osób zgromadziło się w centrum stolicy Rosji, aby wyrazić swoje niezadowolenie z samowoli policji i w obronie więźniów politycznych.

"Zatrzymać terror policji"

Reklama

Masowe zatrzymania zaczęły się, gdy uczestnicy protestu próbowali przejść od stacji metra Czystyje Prudy do komendy stołecznej policji przy ulicy Pietrowka. Policja zagrodziła ulice i zaułki, by uniemożliwić przemieszczenia się grupy. Tłum wykrzykiwał hasła: "Zatrzymać terror policji", "Hańba", "To jest nasze miasto".

W zatrzymaniach brali udział funkcjonariusze oddziałów specjalnych policji - OMON i gwardii narodowej - Rosgwardii.

Według różnych źródeł, funkcjonariusze brutalnie zatrzymali do tej pory co najmniej 100 osób.



Wśród zatrzymanych dziennikarze

Wśród zatrzymanych są dziennikarze i reporterzy m.in.: "Meduzy", Reutera, "Kommiersanta", telewizji "Deszcz", "Nowej Gaziety" i radia Echa Moskwy. Policja zatrzymała ich, mimo że okazywali legitymacje prasowe.

Część mediów podała, że policja użyła pałek.



W obronie Iwana Gołunowa

Pretekstem do protestu stało się zatrzymanie reportera portalu "Meduza". Iwan Gołunow został bezpodstawnie oskarżony o posiadanie dużych ilości narkotyków.

Dzięki kilkudniowej akcji tysięcy dziennikarzy, intelektualistów i artystów został jednak oczyszczony z zarzutów i zwolniony z domowego aresztu.