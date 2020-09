Mateusz Morawiecki na Litwie

Premier Mateusz Morawiecki oraz premier Litwy Saulius Skvernelis podczas czwartkowych (17 września) konsultacji międzyrządowych w Wilnie podpisali deklaracje w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz w sprawie Białorusi.

W obecności szefów obu rządów podpisano też harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja została podpisana w Warszawie 20 listopada 2019 r.

Podpisano też list intencyjny pomiędzy PKP Intercity S.A. a UAB LTG Link przewidujący realizację projektu w zakresie zapewnienia połączenia kolejowego pomiędzy Wilnem a Warszawą.

Doszło też do podpisania umowy joint venture i umowy wspólników pomiędzy PKP Cargo S. A. i AB LTG Cargo oraz jej spółką zależną w Polsce LTG Cargo Polska sp. z.o.o., dotyczącej organizacji przewozów intermodalnych.

Polsko-litewskie wsparcie dla Białorusi

Premierzy Polski i Litwy podpisali też deklarację w sprawie sytuacji na Białorusi

W dokumencie zaznacza się, że rządy obu krajów popierają też "aspiracje narodu białoruskiego do życia w wolnym i demokratycznym państwie, rządzonym przez przywódców wybranych w wolnych i sprawiedliwych wyborach". Wyraża się też ubolewanie "nad oporem przywódców państwa przed przyznaniem słusznych oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego".

"Potępiamy przemoc i inne formy przymusu stosowane wobec narodu i wzywamy do przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów prezydenckich w najbliższym możliwym czasie" - czytamy w deklaracji.

Wskazuje się w niej, że rządy Polski i Litwy "już zatwierdziły środki wparcia dla ofiar represji i osób potrzebujących opieki lekarskiej i innej, jak również wsparcie dla studentów, naukowców i przedstawicieli kultury i sztuki, którzy stracili pracę ze względu na swoje przekonania i prześladowanie". Wyraża się gotowość kontynuowanie działań wsparcia dla Białorusi i koordynowania tych działań na forum międzynarodowym.

W deklaracji wyrażone jest również "mocne poparcie dla reform przeprowadzanych w państwach Partnerstwa Wschodniego", a także wobec aspiracji tych państw do UE i NATO.

"Jesteśmy gotowi do ścisłej koordynacji swoich stanowisk, dążenia do poszerzenia i pogłębiania współpracy organizacji międzynarodowych z partnerami, którzy wybrali drogę rozwoju euroatlantyckiego" - czytamy w podpisanej deklaracji.

Wzajemne podziękowania

Morawiecki dziękował władzom Litwy za wspólne i zgodne współdziałanie dotyczące pomocy osobom represjonowanym na Białorusi, za udzielenie gościny Swiatłanie Cichanouskiej i wspieranie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

- Trzeba o tym głośno mówić. Nie możemy wsadzać głowy w piasek, bo jest niezwykle ważne, żeby Europa zdawała sobie sprawę z tego, jak ważna jest wolna i suwerenna Białoruś dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego kontynentu - mówił szef rządu, podkreślając wagę pomocy gospodarczej dla Białorusi.

- Przedstawiłem plany pomocy gospodarczej (dla Białorusi), które chcemy pokazać na Radzie Europejskiej za tydzień, one spotkały się z bardzo przyjaznym odbiorem pana premiera Sauliusa Skvernelisa i pana prezydenta Republiki Litewskiej - dodawał.

- Nie pozostaniemy obojętni na to, co się dzieje na Białorusi, popieramy suwerenność tego kraju, popieramy aspiracje obywateli tego kraju do życia w niezależnym i demokratycznym państwie i w kraju, gdzie odbywają się wolne i demokratyczne wybory" - podkreślał natomiast Skvernelis.

Zwrócił uwagę, że konsultacje odbywają się 81 lat po tym, gdy zrealizowano pakt Ribbentropp-Mołotow, co dla Polski oznaczało podział między Niemcy a ZSRS, a dla Litwy okupację ZSRS, która zakończyła się dopiero w 1991 roku.

- Jeszcze raz dziękuję premierowi i rządowi polskiemu za szczególnie zgodną współpracę w okresie koronawirusa - powiedział Skvernelis. - Mam nadzieję, że w przyszłości współpraca strategiczna będzie dalej trwała, niezależnie od zmian w obu krajach - dodał.

"Litwa i Polska dają sobie dobrze radę. To powód do dumy"

- Chciałbym podziękować za współpracę w tym trudnym okresie walki z epidemią. Tu słowa takie jak kooperacja, koordynacja, uzgodnienia, harmonijna współpraca powinny świadczyć o wszystkim - powiedział natomiast Morawiecki. Pogratulował też Skvernelisowi skutecznej walki z koronawirusem.

- Najgorsze są zawsze te dane o zgonach, o osobach, które od nas odeszły, wiem że na Litwie jest to ok. 90 osób. Patrząc na proporcje do dużo bogatszych od nas państw, jak Niemcy czy Włochy, Hiszpania czy Francja, albo Wielka Brytania, albo Szwecja to ogromny sukces w ochronie życia i zdrowia naszych obywateli - oświadczył.

- My mamy nieco słabsze parametry, wskaźniki, ale też dużo lepsze niż w zachodniej Europie i dziękuję też za koordynację wszystkich naszych działań w dobie walki z pandemią. Całość tego kryzysu zatrzęsła posadami mocarstw i wielu bardzo silnych państw, więc to, że Litwa i Polska dają sobie tak dobrze radę, (...) jest na pewno powodem do dumy - ocenił.

Morawiecki dziękował również szefowi litewskiego rządu za bliską współpracę gospodarczą. - Współpracy, której dowody mieliśmy tu przed chwilą, podpisane umowy między państwami, ale także za wspólne dążenia na poziomie UE do podniesienia konkurencyjności naszych państw, wspólną walkę o nasze interesy, chociażby zainicjowany przez pana premiera Skvernelisa pakiet: walka o wolność, swobodę przepływu w sektorze transportowym czyli walka przeciwko dyskryminacyjnym zapisom pakietu mobilnego - powiedział.

- Tak, Polska dołączy, mogę to tu zadeklarować z Wilna, do wysiłków litewskich w walce o nasze prawa dla naszych przedsiębiorców przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zapowiedział. Jak mówił, Polska będzie pomagała Litwinom w walce z protekcjonizmem. - Bo zachodnia Europa tym samym chroni swoje rynki przed naszymi przedsiębiorcami, jest to działanie niedopuszczalne. Będziemy walczyli o praworządność, sprawiedliwość na forum instytucji unijnych - powiedział.

Hołd dla bohaterów wojny z bolszewikami

Wcześniej obaj premierzy wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych bohaterów polskich i litewskich z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Następnie szef polskiego rządu złożył kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, w którym spoczywa serca marszałka Józefa Piłsudskiego i ciało jego matki. Premier Morawiecki przybył do Wilna w środę wieczorem. Premierowi Morawieckiemu podczas czwartkowych konsultacji towarzyszyć mają wicepremierzy Piotr Gliński, Jacek Sasin oraz Jadwiga Emilewicz, a także szefowie resortów: edukacji, infrastruktury, nauki, klimatu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, zdrowia. Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)