Matteo Salvini: ​Europa islamska to śmierć naszego kontynentu

"Europa islamska to śmierć naszego kontynentu" - powiedział lider włoskiej Ligi Matteo Salvini w Antwerpii w Belgi, na zjeździe partii Interes Flamandzki, którą określa się jako nacjonalistyczną. Wyraził też nadzieję, że do jego batalii o przyszłość Europy dołączą także "węgierscy i polscy przyjaciele".

Zdjęcie Matteo Salvini /BELGA DIRK WAEM /AFP

"Pracujemy razem od lat z przyjaciółmi francuskimi, austriackimi, mamy przyjaciół także w innych rodzinach politycznych. Mam nadzieję, że - jeśli nie dzisiaj, to jutro - ci, którzy myślą tak jak my na temat przyszłości Europy, przyłączą się do naszych batalii"- powiedział Salvini, cytowany przez Ansę.

"Żyjemy w szczególnym momencie, gdy niektórzy chcieliby narzucić jeden sposób myślenia i przekształcić Europę w centrum handlowe bez korzeni, bez wartości, bez tożsamości" - stwierdził.

"Abstrahując od batalii o gospodarkę i o pracę myślę, że łączy nas obrona tożsamości, bo Europa albo jest chrześcijańska, albo jej nie ma" - podkreślił Matteo Salvini. Powiedział także: "Europa islamska to śmierć naszego kontynentu".