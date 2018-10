Matteo Salvini: W Bawarii wygrała zmiana, przegrała UE

Lider prawicowej Ligi, wicepremier Włoch Matteo Salvini wynik wyborów do landtagu Bawarii ocenił jako zwycięstwo zmiany. Tak skomentował wstępne dane wskazujące, że chadecka CSU wygrała wybory do parlamentu Bawarii, ale straciła w nim bezwzględną większość.

Zdjęcie Matteo Salvini /ANDREAS SOLARO /AFP

Salvini w wydanej nocie oświadczył, że "w Bawarii wygrała zmiana, a przegrała Unia Europejska, stary system, który od zawsze źle rządzi w Brukseli". "To historyczna porażka chadeków i socjalistów, a po raz pierwszy i to licznie wchodzą do regionalnego parlamentu przyjaciele z AfD" - dodał.



"Arrivederci Merkel, Schulz i Juncker" - dodał Matteo Salvini, odnosząc się do chadeckiej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, byłego szefa niemieckiej socjaldemokratycznej SPD i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza oraz obecnego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Reklama

Według sondaży exit poll CSU zdobyła w niedzielnych wyborach ok. 35,5 proc. głosów, drugie miejsce z wynikiem ok. 18,5 proc. zajęli Zieloni, a trzecie - lokalna centroprawicowa partia Wolni Wyborcy (11,6 proc.). Antyimigrancka, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 10,9 proc. po raz pierwszy weszła do bawarskiego parlamentu.