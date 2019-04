Wielka Brytania potrzebuje dodatkowego czasu, by wyjść z UE, gdy tylko parlament wyrazi zgodę na umowę z UE - oświadczyła w Brukseli premier tego kraju Theresa May. Z jej wypowiedzi wynika, że zgodzi się ona na dłuższe niż wnioskowała przedłużenie brexitu.

Zdjęcie Theresa May i Donald Tusk /Associated Press /East News

May napisała w zeszłym tygodniu do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, że chciałaby przedłużenia procesu wyjścia jej kraju z UE do końca czerwca.

"Pracuje, by zapewnić, że będziemy mogli opuścić UE. Mogliśmy to zrobić do teraz, ale parlament nie przegłosował umowy o wyjściu. Potrzebujemy więc dodatkowego czasu, żeby mieć pewność, że możemy przeprowadzić porozumienie przez parlament" - powiedziała dziennikarzom przed rozpoczęciem szczytu May.

Jak zaznaczyła w tej chwili znaczenie ma to, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić UE w momencie, w którym ratyfikowana zostanie umowa z UE. Taką opcję przewiduje dłuższe, elastyczne przedłużenie, nad którym będą pracować na szczycie szefowie państw i rządów krajów członkowskich.