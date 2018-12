Theresa May powiedziała saudyjskiemu księciu Muhammadowi ibn Salmanowi, że powinien podjąć działania w celu zapobieżenia powtórzeniu się incydentów, takich jak zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - poinformowało biuro brytyjskiej premier po ich rozmowie w Buenos Aires.

Zdjęcie Do rozmowy Theresy May i saudyjskiego następcy tronu doszło w piątek przy okazji szczytu G20 /SIMON DAWSON /AFP

Do rozmowy szefowej brytyjskiego rządu i saudyjskiego następcy tronu doszło w piątek przy okazji szczytu G20 w stolicy Argentyny.

"Premier (May - PAP) podkreśliła jak ważne jest dopilnowanie, by odpowiedzialni za przerażające zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego stanęli przed sądem" - głosi komunikat biura Theresy May.

Sprawa zabójstwa krytycznego wobec Rijadu saudyjskiego dziennikarza była także głównym tematem rozmowy w Buenos Aires Muhammada ibn Salmana z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podczas tej rozmowy Macron powiedział, że do śledztwa powinni zostać włączeni międzynarodowi eksperci.

Zabójstwo Chaszodżdżiego

Dżamal Chaszodżdżi zniknął 2 października po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule.

Władze Turcji od początku podejrzewały, że został on zamordowany na terenie tej placówki, a jego ciało stamtąd wywieziono.

Rijad z początku utrzymywał, że dziennikarz wyszedł z konsulatu. Ale po ponad dwóch tygodniach od zniknięcia Chaszodżdżiego i wskutek presji międzynarodowej w końcu przyznał, że dziennikarz został tam zabity.

W związku z zabójstwem aresztowano 18 osób, obywateli Arabii Saudyjskiej, doszło także do zwolnień, w tym w kierownictwie służb wywiadowczych.

Jak podał "Washington Post", amerykańska CIA uważa księcia Muhammada za zleceniodawcę zabójstwa Chaszodżdżiego.

Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Adil ibn Ahmad al-Dżubeir oświadczył, że twierdzenia - w tym CIA - że za zabójstwem Dżamala Chaszodżdżiego stał następca tronu książę Muhammad ibn Salman, są fałszywe.