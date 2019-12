Jak donoszą brytyjskie media, książę Edynburga został przewieziony z Norfolk do Londynu, do szpitala Króla Edwarda VII, na obserwację i kurację związaną z chorobą, z którą zmagał się już wcześniej. Informację potwierdził Pałac Buckingham.

Zdjęcie Elżbieta II i książę Filip /Owen Humphreys/Press Association/East News /East News

98-letni małżonek brytyjskiej monarchini, który wycofał się z pełnienia obowiązków publicznych w sierpniu 2017 roku, do szpitala pojechał z pałacu Sandringham w Norfolk, prywatnej posiadłości rodziny królewskiej. Jak informuje "Daily Mail", pobyt księcia w szpitalu ma potrwać kilka dni. Jak podkreśla gazeta, przyjęcie Filipa do szpitala zostało zaplanowane, a do placówki nie podróżował on karetką. Wszedł do środka o własnych siłach.



"Książę Edynburga udał się dziś rano z Norfolk do Szpitala Króla Edwarda VII w Londynie na obserwację w związku z chorobą, z którą zmagał się już wcześniej. Przyjęcie to środek zapobiegawczy zalecony przez lekarze Jego Królewskiej Mości" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Pałac Buckingham.

Książę został przyjęty do szpitala kilka godzin przed tym, jak królowa przybyła z Londynu do Norfolk, by rozpocząć swoją przerwę świąteczną.