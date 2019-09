Mechanik pracujący w American Airlines z premedytacją uszkodził moduły w jednym z samolotów pasażerskich. W wyniku tego maszyna ze 150 osobami na pokładzie musiała zostać uziemiona. Pracownik tłumaczył swoje zachowanie brakiem porozumienia między związkami zawodowymi a władzami spółki. Jak się później tłumaczył zrobił to, bo chciał mieć więcej pracy - podaje Fox News.

Zdjęcie Samolot American Airlines /SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /AFP

Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani, mechanik linii lotniczych American Airlines, został oskarżony o celowe uszkodzenie systemów w samolocie Boeing 737-800, odpowiadających między innymi za prawidłowy start maszyny. Jak pisze Fox News, mężczyzna miał być wcześniej zwolniony przez Alaska Airlines ze względu na mało wydajną pracę.

60-latek został aresztowany w czwartek przez FBI. Za to, co zrobił, grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do uszkodzenia modułu, który rejestrował i pokazywał ważne dane samolotu, m.in. kąt nachylenia i prędkość. Jak tłumaczył, nie chciał, by komukolwiek coś się stało.



W cytowanym przez New York Times akcie oskarżenia czytamy, że "Alani oświadczył, że jego intencją nie było uszkodzenie samolotu czy skrzywdzenie pasażerów. Wyjaśnił, że był zdenerwowany na spór o umowę między pracownikami ze związków zawodowych a American Airlines, który wpłynął na jego sytuację finansową".



Do uziemienia samolotu ze 150 osobami na pokładzie doszło 17 lipca. Samolot miał lecieć z Miami do Nassau na Bahamach. Zaraz po uruchowieniu silnika na pasie startowym, piloci usłyszeli komunikat o awarii. W związku z tym lot został odwołany.