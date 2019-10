Media: Brutalny przemytnik ludzi na spotkaniu o zatrzymaniu fali migracyjnej

Jeden z głównych przemytników uchodźców, słynący z brutalności, uczestniczył w 2017 roku w rozmowach we Włoszech na temat powstrzymania fali migracji - ujawniła gazeta włoskiego episkopatu "Avvenire". Przyjechał z delegacją Libii.

Zdjęcie Łódź z migrantami na Morzu Śródziemnym (zdjęcie ilustracyjne) /Angelos Tzortzinis /AFP

Na pierwszej stronie dziennika zamieszczono fotografię zrobioną w maju 2017 roku w ośrodku dla migrantów w Mineo na Sycylii. Jak wyjaśniono, strona włoska prowadziła tam negocjacje z władzami libijskimi na temat możliwości zablokowania łodzi z migrantami.

Reklama

W rozmowach - jak twierdzi włoski dziennik - udział wziął widoczny na zdjęciu Abd al-Rahman al-Milad, znany jako Bija.

Gazeta włoskiego episkopatu dodała, że miesiąc później został on zidentyfikowany przez ONZ jako jeden z głównych przemytników migrantów, słynący z wyjątkowego okrucieństwa, który podszywa się pod "strażnika wybrzeża".

Według ONZ Bija to szef obozów więzień dla migrantów w Libii, odpowiedzialny za strzelanie do przetrzymywanych tam osób i za śmierć dziesiątek ludzi na morzu. Zgodnie z tymi ustaleniami Milad jest szefem organizacji o charakterze mafijnym. Został wpuszczony do Włoch, by zapoznać się z funkcjonowaniem wielkiego ośrodka pobytu dla migrantów w Mineo, by model ten zastosować w Libii.

"Włosi nie mogli nie wiedzieć"

Ośrodek został zamknięty z powodu licznych nadużyć i przestępstw, jakie tam ujawniono.

"Avvenire" dodało, że wkrótce po tych rozmowach ówczesny rząd Włoch zacieśnił kontrole działalności statków organizacji pozarządowych, ratujących migrantów na morzu, a w Europie pojawiły się apele o otwarcie ośrodków dla migrantów w Libii.

Zauważono, że w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele niektórych międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej z Afryki Północnej, prawdopodobnie nieświadomi, że zasiedli przy stole z "watażką dopuszczającym się najgorszego łamania praw człowieka".

Dziennik postawił zarazem tezę, że niemożliwe wydaje się, by władze włoskie nie wiedziały, kim jest Milad. "Avvenire" przypomina, że w sprawie bossa przemytników już wcześniej prowadzone były dziennikarskie śledztwa.