Media nt. wybuchu w szkole wojskowej w Petersburgu: Eksplodował ładunek domowej roboty

Wybuch, do którego doszło we wtorek w akademii wojskowej w Petersburgu, spowodował ładunek wybuchowy domowej roboty - podał portal Fontanka.ru. Według oficjalnego komunikatu resortu obrony w eksplozji niezidentyfikowanego przedmiotu ranne zostały trzy osoby.

Ministerstwo obrony wystosowało oficjalny komunikat, w którym potwierdziło eksplozję i podało, że ranne są trzy osoby. Przekazało przy tym, że w Akademii Wojskowo-Kosmicznej im. Aleksandra Możajskiego eksplodował niezidentyfikowany przedmiot.

Portal Fontanka.ru podał zaś, że był to ładunek wybuchowy domowej roboty, który znaleziono w jednym z budynków akademii pod schodami. Po jego znalezieniu zarządzono ewakuację i wezwano grupę saperską uczelni. Ładunek wybuchł, gdy saperzy przystąpili do przygotowywania go do rozminowania.

Media podawały dotąd różniące się dane o liczbie rannych - od dwóch do czterech. Fontanka.ru podaje, że nikt z kursantów akademii nie odniósł obrażeń, a życie rannych nie jest zagrożone.

Wojskowy wydział śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną i poinformował, że trwa ustalanie pochodzenia przedmiotu, który spowodował eksplozję.

Prestiżowa akademia im. Możajskiego kształci oficerów wojsk obrony powietrzno-kosmicznej rosyjskich sił zbrojnych.

