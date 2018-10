Największa w historii gier losowych wygrana może paść tej nocy w Stanach Zjednoczonych. W loterii Mega Millions do zgarnięcia jest aż 1,6 mld dolarów. To aż 24 mln dolarów więcej, niż dotychczasowy rekord. Amerykanów ogarnęła gorączka wielkiej wygranej!

Zdjęcie Megakumulacja w USA. Do zgarnięcia 1,6 mld dolarów /Angela Weiss /AFP

W piątek, kiedy do wygrania był prawie miliard dolarów, nikomu nie udało się skreślić sześciu szczęśliwych liczb, mimo że Amerykanie kupili 280 mln losów. Dzięki temu stawka zwiększyła się aż do 1,6 mld dolarów. To, jak zauważa agencja Reutera, 24 mln dolarów więcej, niż dotychczasowy rekord, który padł w loterii Powerball w 2016 r. Wygrana wyniosła wtedy 1,5 mld dolarów.

Reklama

Analitycy przewidują, że kupony, które zostaną wykupione na najbliższe losowanie, pokryją 75 proc. możliwych kombinacji liczb. Jeśli komuś uda się skreślić zwycięską szóstkę, może poprosić o jednorazową wypłatę wygranej - otrzyma wówczas 904 mln dolarów. Szczęśliwiec może też wybrać comiesięczne wpływy przez 29 lat. W tym przypadku zwycięzca zgarnie dokładnie 1,6 mld dolarów.

Loteria Mega Millions działa w 44 stanach, w stołecznym Dystrykcie Kolumbii i na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Cena jednego kuponu to dwa dolary, a prawdopodobieństwo trafienia szóstki wynosi 1 do 302 milionów.