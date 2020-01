Liczba osób, które trafiły do aresztu w związku ze śledztwem ws. zabójstwa dziewięciorga amerykańskich mormonów 4 listopada br. wzrosła do siedmiu osób - poinformowała we wtorek prokuratura Meksyku. W ostatnich dniach aresztowano trzy osoby, ciążą na nich jednak inne zarzuty.

Zdjęcie Pogrzeb ofiar tragedii /AP Photo/Marco Ugarte /East News

Chodzi m.in. o handel narkotykami. Zarzut zabójstwa nie został jeszcze postawiony - pisze agencja Reutera. Cztery osoby aresztowane wcześniej podlegają aresztowi domowemu - dodaje.

Reklama

Jak zauważa Reuters, nazwisko jednego z podejrzanych zamieszczone na liście opublikowanej we wtorek przez prokuraturę jest zbieżne z nazwiskiem szefa policji w miasteczku Janos w stanie Chihuahua w północnej części kraju.

Lokalna prasa sugerowała, że komendant policji z Janos był opłacany przez kartel narkotywy La Linea i to on zorganizował morderstwo rodziny LeBaron.

Do masakry doszło w regionie, w którym walczą ze sobą kartele narkotykowe - na pograniczu stanów Chihuahua i Sonora przy granicy z USA. Zginęło w niej dziewięć osób: trzy kobiety i sześcioro dzieci. Jedna dziewczynka uciekła do lasu i zaginęła. Pięcioro dzieci, z których jedno zostało postrzelone, zdołało uciec i dotrzeć do domu.

Według lokalnych mediów ofiary należały do rodziny LeBaron, powiązanej ze społecznością mormonów, których przodkowie osiedlili się w północnym Meksyku pod koniec XIX wieku, uciekając z USA przed prześladowaniami ze względu na ich tradycje, m.in. poligamię. Wielu mormonów w Meksyku posiada podwójne obywatelstwo meksykańskie i amerykańskie.

Lokalny aktywista i krewny zamordowanych Julian LeBaron opisał wydarzenie jako "masakrę" i dodał, że niektóre ofiary spłonęły żywcem. Dodał, że jego bliscy odnaleźli spalony samochód, w którym były zwłoki. Po kilku godzinach odnaleziono kolejne dwa samochody, w których były ciała dwóch kobiet i dwojga dzieci.

Do zdarzenia doszło między stanami Chihuahua i Sonora przy granicy z USA.