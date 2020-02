Meksykańskie władze zatrzymały dwie osoby podejrzane o brutalne zabójstwo siedmioletniej dziewczynki - poinformowała burmistrz miasta Meksyk, na którą powołują się zagraniczne media. Ciało dziecka odnaleziono w miniony weekend w plastikowym worku na śmieci - czytamy.

Zdjęcie Meksykańska policja, zdj. ilustracyjne /DANIEL BECERRIL/Reuters /Agencja FORUM

Siedmioletnia Fatima Cecilia Aldrighetti zaginęła 11 lutego. Dziewczynka czekała przed szkołą na swoją mamę. Kobieta utknęła jednak w korku i spóźniła się po swoje dziecko. W tym czasie do dziewczynki podeszła inna kobieta i zabrała ją sprzed szkoły. Moment, w którym dziecko odchodzi z nieznajomą kobietą uchwyciły kamery monitoringu.

Reklama

Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Ich finał był jednak tragiczny. W wiosce nieopodal miasta Meksyk funkcjonariusze odnaleźli ciało dziewczynki. Zwłoki zapakowano w plastikowy worek na śmieci i porzucono na uboczu.

Jak informowały zagraniczne media, policja wyznaczyła wysoką nagrodę za pomoc w śledztwie. Wezwanie to przyniosło oczekiwany efekt. Na policję zgłosił się mężczyzna, który rozpoznał kobietę z nagrania monitoringu. Przekonywał on, że to kobieta, która wynajmuje od niego dom.

W mediach czytamy, że w wynajmowanym domu mieszkała prawdopodobnie para, która opuściła dom w pośpiechu dzień przed znalezieniem ciała 7-latki. W wyniku przeszukania odkryto ubrania, w które dziecko było ubrane w dniu zaginięcia.

Policja zatrzymała domniemanych sprawców.