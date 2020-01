Meksyk: Tragiczna strzelanina w szkole. 11-latek inspirował się grą wideo?

Podczas strzelaniny w prywatnej szkole Colegio Cervantes w Torreón, w meksykańskim stanie Coahuila, 11-letni uczeń najpierw zabił swoją nauczycielkę, a potem sam odebrał sobie życie. Co najmniej cztery osoby są ranne.

Zdjęcie Strzelanina w Meksyku. Zdjecie ilustracyjne. /AFP

O tragedii poinformował Jorge Zermeño, burmistrz miasta Torreón. Jak mówił, ze wstępnych informacji wynika, że uczeń przyszedł do szkoły z dwoma rodzajami broni.

Jak przekazał Miguel Ángel Riquelme, gubernator stanu Coahuila, jednego z najbardziej niebezpiecznych w Meksyku, 11-latek miał mówić do swoich kolegów: "Dzisiaj jest ten dzień", po czym poprosił o wyjście do toalety, a gdy go nie było przez kwadrans, zaniepokojona nauczycielka poszła go szukać. Wtedy uczeń miał do niej strzelić z broni, którą trzymał w ręce - także w kierunku innego nauczyciela i swoich kolegów. Po czym sam targnął się na życie.

Jak ujawnił gubernator, pod uwagę brana jest także opcja, że na tragiczne zachowanie 11-latka mogła wpłynąć gra komputerowa Natural Selection, której był miłośnikiem i nosił koszulkę z jej logo.

Śledczy badają również, jak uczeń mógł wejść w posiadanie broni.