Co najmniej 21 osób zginęło w środę w wypadku, do jakiego doszło w stanie Veracruz w Meksyku. Autokar z pielgrzymami zderzył się z ciężarówką na drodze prowadzącej ze stolicy kraju do miasta Tuxtla Gutierrez w stanie Chiapas.

Zdjęcie Meksyk: Co najmniej 21 ofiar śmiertelnych wypadku autobusu /GUILLERMO CARREON /AFP

Zgodnie z danymi obrony cywilnej w autokarze spłonęło żywcem 17 osób. Ich ciała zostały wyciągnięte z pojazdu przez ratowników. Dwie osoby zmarły w drodze do szpitala, co łącznie daje 19 ofiar wśród pielgrzymów. W wypadku zginął też kierowca ciężarówki oraz jego zmiennik.

Pomocy medycznej udzielono w sumie 31 osobom - pisze Reuters. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podały służby medyczne.

Policja bada na miejscu przyczyny wypadku. Zdjęcia, jakie obiegły serwisy społecznościowe, dowodzą, że oba pojazdy stanęły w płomieniach.

Podobne wypadki zdarzają się w Meksyku stosunkowo często. Pod koniec kwietnia 13 osób zginęło w wypadku, do jakiego doszło na autostradzie łączącej stolicę kraju z miastem Pachuca. W wyniku zderzenia minibusu z ciężarówką na miejscu zginęło 12 osób, jedna zmarła w szpitalu.

Rocznie na meksykańskich drogach ginie ok. 16 tys. ludzi.