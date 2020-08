Melania Trump: Donald Trump wygra wybory

Podczas głównego wystąpienia drugiego dnia konwencji Partii Republikańskiej pierwsza dama USA przedstawiała swego męża jako szczerego polityka, który każdego dnia troszczy się o Amerykanów. Melania Trump wyraziła przekonanie, że obecny prezydent USA wygra listopadowe wybory.

Zdjęcie Przemówienie Melanii Trump /MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

Uczestnicy konwencji republikanów od dwóch dni ostro krytykują Joe Bidena i ostrzegają, że jego zwycięstwo w wyborach doprowadzi kraj do ruiny.

Pierwsza dama przyjęła inny ton. "Nie chcę zużywać swego cennego czasu do atakowania drugiej strony, bo tego rodzaju retoryka tylko pogłębia podziały w naszym kraju" - mówiła.

Melania Trump argumentowała, że Donald Trump nie jest tradycyjnym politykiem tylko autentycznym człowiekiem, który zawsze mówi to, co myśli. "Donald chce, aby wasze rodziny były bezpieczne i odniosły sukces, chce dobrobytu dla kraju i nie bawi się w politykowanie" - dodała.



Melania Trump wyraziła przekonanie, że wbrew głoszonym opiniom, Amerykanie wybiorą Donalda Trumpa. "W moim mężu macie prezydenta, który nie przestanie o was walczyć" - podkreśliła. Zaapelowała także o pokojowy charakter demonstracji na tle rasowym i powstrzymanie się od przemocy.



Pierwsza dama USA przemawiała z odnowionego Ogrodu Różanego. Jej wystąpienia słuchało około stu zaproszonych gości. W pierwszym rzędzie siedział prezydent Trump.