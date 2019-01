Merkel rozmawiała z Ciprasem. Wrócił temat reparacji wojennych

Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała w czwartek w Atenach z greckim premierem Aleksisem Ciprasem m.in. o wychodzeniu Grecji z kryzysu finansowego, a także o problemie uchodźców. Powróciła też kwestia reparacji wojennych.

Zdjęcie Angela Merkel /AFP

Szefowa niemieckiego rządu z uznaniem wypowiedziała się po tym spotkaniu o wysiłkach narodu greckiego, których celem jest wyjście z ciężkiego kryzysu finansowego. Wyrażała optymizm w kwestii osiągnięcia przez Grecję zdolności do samodzielnego pożyczania pieniędzy na rynkach finansowych - informuje agencja dpa. Podkreśliła, że zaufanie do Grecji rośnie i że wiele niemieckich przedsiębiorstw inwestuje w tym kraju.

Merkel podkreśliła, że konieczna jest konsekwentna kontynuacja porozumienia Unii Europejskiej z Turcją w sprawie uchodźców. Wskazała zarazem, że skala odsyłania uchodźców z Grecji z powrotem do Turcji nie jest jeszce wystarczająca. "Będziemy konstruktywnie współpracować z Grecją, by poprawić tę sytuację" - powiedziała.

Niemiecka kanclerz wezwała siły polityczne w Grecji do ratyfikowania porozumienia między Atenami a Skopje, mającego na celu zażegnanie sporu o nazwę państwa macedońskiego. Zastrzegła, że nie miesza się w sprawy wewnętrzne Grecji, ale też podkreśliła, że zażegnanie sporu będzie korzystne dla wszystkich.

Zawarta w czerwcu umowa Skopje - Ateny to próba zakończenia trwającego ponad ćwierć wieku sporu o nazewnictwo i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecja domaga się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiej historii. W umowie uzgodniono zmianę konstytucyjnej nazwy Macedonii, a w zamian Grecja ma już nie blokować członkostwa Skopje w UE i NATO.

Wypowiadając się po rozmowie z Merkel premier Cipras wezwał Berlin do kontynuowania współpracy w sprawach migracji. Wskazywał też na potrzebę dalszego wspierania przez Brukselę zbliżenia krajów Bałkanów Zachodnich do UE.

Cipras eksponował znaczenie współpracy grecko-niemieckiej oraz mówił - jak informuje dpa - o przezwyciężeniu kwestii spornych między Atenami a Berlinem, związanych z greckim kryzysem finansowym. "Minął czas stereotypów leniwego Greka i surowego Niemca" - powiedział.

Grecki premier powiedział też, że obywatele Europy muszą bronić się przed siłami populistycznymi, które "chcą cofnąć Unię Europejską do mrocznych czasów".

Cipras poruszył też kwestię domagania się przez Grecję od Niemiec reparacji za zniszczenia z czasów drugiej wojny światowej. Oświadczył, że dla Aten kwestia ta pozostaje otwarta.

W piątek, na zakończenie wizyty w Grecji, Merkel ma się spotkać z prezydentem Prokopisem Pawlopulosem i - jak pisze dpa - reparacje będą jednym z tematów rozmowy.

Powołana przez parlament w Atenach komisja ekspertów kilka lat temu oszacowała straty wojenne Grecji na co najmniej 289 miliardów euro. Roszczenia obejmują zarówno odszkodowania dla rodzin osób zamordowanych przez nazistów w czasie wojny, jak i spłatę przymusowej pożyczki udzielonej przez Grecję w 1942 roku niemieckim władzom okupacyjnym.

Niemcy uważają natomiast kwestię reparacji za zamkniętą. Na mocy porozumienia z 1960 roku władze ówczesnej RFN wypłaciły Grecji tytułem zadośćuczynienia 115 milionów zachodnioniemieckich marek. Porozumienie zawiera klauzulę, że wszystkie roszczenia odszkodowawcze uznaje się za załatwione.