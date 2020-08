Lewicowy amerykański reżyser Michael Moore ostrzegł demokratów, że Donald Trump zmierza po reelekcję. Moore jako jeden z nielicznych przewidział zwycięstwo Trumpa nad Hillary Clinton w 2016 roku.

Zdjęcie Michael Moore /AFP

Michael Moore pochodzi z Michigan - stan ten kojarzony jest z upadłym przemysłem; i to właśnie zwycięstwo w Michigan było kluczem do ostatecznego triumfu Donalda Trumpa w 2016 r. Na republikanina głosowali wściekli na establishment przedstawiciele klasy pracującej.

Reklama

"Przepraszam, że znów muszę was sprowadzić na ziemię. (...) Sztab Joe Bidena ogłosił, że kandydat odwiedzi kilka stanów - ale nie Michigan. Brzmi znajomo?" - zapytał retorycznie Moore we wpisie na Facebooku.

"Ostrzegam was z 10-tygodniowym wyprzedzeniem. Poziom entuzjazmu wśród 60 milionów zagorzałych zwolenników Trumpa jest poza skalą! Dla Joe - niezbyt" - dodał.

Michael Moore powołał się m.in. na sondaż CNN przeprowadzony wśród zarejestrowanych wyborców w kluczowych ("wahających się") stanach - w takim badaniu Joe Biden prowadzi tylko jednym punktem procentowym.

Reżyser zaapelował do wszystkich przeciwników obecnego prezydenta USA, by nie zostawiali losu wyborów w rękach Partii Demokratycznej, tylko sami przystąpili do działania.

Przewidywania Moore'a krótko skomentował na Twitterze sam Donald Trump. "Michael wie!!!" - napisał.